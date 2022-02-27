影／桃園情侶爭吵車失控撞檳榔攤 2人受傷2行人驚險閃躲

桃園市羅姓男子今天上午開車載邱姓女友由桃園往平鎮方向行駛，行經中壢區延平路、靠近環北路口附近，疑因車內細故爭吵，開車失控衝上人行道撞上路一家檳榔攤前柱子，幸好該檳榔未開店，當時2行人及時驚險躲過，未被撞上。

車禍造成羅男、邱女2人頭臉部、手腳受傷，送醫沒有生命危險。網友PO文發生車禍，請行車小心，引起網友熱議，警方正調查車禍肇事原因。

中壢交通中隊調查，羅男（31歲）搭載邱姓女友（22歲）開車從桃園往平鎮方向行駛，兩人在車內疑因細故發生爭吵，可能爭吵厲害，行經中壢區延平路70號、靠近環北路口，車子失控直接衝上人行道撞上一家檳榔攤前柱子，當時檳榔攤未開店，不過車禍當下，兩人走路經過，「轟」一聲撞擊，幸運逃閃，躲過一劫，十分驚險。

該起車禍撞擊事故，造成羅男頭部、左右腳骨折，邱女臉部、手、腳擦傷，送醫治療沒有生命危險，警方酒測值0。