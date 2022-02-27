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男網友謊稱生病急需用錢 女子陷入愛情圈套險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

66歲簡姓女子在網路認識自稱英國籍的男友，男友透過LINE告訴她因為生病，急需要醫藥費，向簡女要求匯款給他看病，簡女前天到中西區忠義路銀行要匯款，行員報警了解後，警方研判是詐騙集團常用的愛情詐騙手法，勸說阻止，成功守住她1萬多元的辛苦錢。

台南市警二分局民權派出所警員，本月25日上午10點多接獲忠義路銀行通報，有婦人疑似遭詐騙情事，經員警到場了解後，發現一名66歲簡姓女子自稱在網路認識自稱是英國籍的男友，男友表一禦自己因生病，急需要醫藥費，因此向簡女要求匯款給他看病。

簡姓女子表示，近日透過網路認識一名英國籍男子，兩人透過網路聊天交往，他每天噓寒問暖，逐漸取得信任後，外籍男子向簡女表示因生病需要住院治療，且身上沒有錢，希望簡女資助一筆醫藥費用。

簡女聽聞後，不假思索跑至忠義路金融機構，欲臨櫃境外匯款1萬861元至指定土耳其帳戶，經員警到場苦口婆心溝通勸阻，並向她說明是遭到網路假愛情、真詐騙，並解釋相關詐騙手法後，簡女才恍然大悟，放棄匯款念頭。

詐騙集團透過LINE向簡女行騙。記者黃宣翰／翻攝
詐騙集團透過LINE向簡女行騙。記者黃宣翰／翻攝
66歲簡姓婦人遭到電信詐騙，警員和銀行行員合力勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
66歲簡姓婦人遭到電信詐騙，警員和銀行行員合力勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝

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