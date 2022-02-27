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影／弄破超商茶葉蛋鬧事 警察鳴槍逮捕三重屁孩
新北市昨天清晨有3名年輕人，在三重區某超商弄破茶葉蛋被要求購買，為此惱羞成怒推擠、辱罵店員，員警發現後出面制止，門外另4人見狀竟衝上前辱嗆、推擠員警。稍後支援警力趕抵，對空鳴槍強勢壓制逮捕，依妨害公務、妨害秩序法辦。
警方夜間編排勤務在三重區正義北路的KTV門前守望防止酒客鬧事，2名員警昨天清晨5時許，發現隔壁超商有3個人動手推擠店員，立刻出面制止但遭反抗，隨即通報快打警力支援。
結果KTV門口的張姓（20歲）、魏姓（22歲）、李姓（25歲）、張姓（22歲）男子見狀，衝上前阻止警方逮捕涉嫌對超商店員施暴的3人。這4人氣焰囂張地辱罵警方甚至動手推擠，員警對空鳴槍1發後強勢壓制逮捕，結果另3人卻趁隙脫逃。
警方後來查出逃脫3人身分為林姓（22歲）、蘇姓（22歲）、魏姓（22歲）男子，其中林、蘇2人已於今天凌晨3時通知到案，另將持續查緝在逃的魏姓男子。目前已到案6人均依妨害秩序、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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