影／弄破超商茶葉蛋鬧事 警察鳴槍逮捕三重屁孩

新北市昨天清晨有3名年輕人，在三重區某超商弄破茶葉蛋被要求購買，為此惱羞成怒推擠、辱罵店員，員警發現後出面制止，門外另4人見狀竟衝上前辱嗆、推擠員警。稍後支援警力趕抵，對空鳴槍強勢壓制逮捕，依妨害公務、妨害秩序法辦。

警方夜間編排勤務在三重區正義北路的KTV門前守望防止酒客鬧事，2名員警昨天清晨5時許，發現隔壁超商有3個人動手推擠店員，立刻出面制止但遭反抗，隨即通報快打警力支援。

結果KTV門口的張姓（20歲）、魏姓（22歲）、李姓（25歲）、張姓（22歲）男子見狀，衝上前阻止警方逮捕涉嫌對超商店員施暴的3人。這4人氣焰囂張地辱罵警方甚至動手推擠，員警對空鳴槍1發後強勢壓制逮捕，結果另3人卻趁隙脫逃。