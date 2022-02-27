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失智老婦寒夜走失 南警動員6小時後在草叢找到人

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

65歲王姓老婦人昨晚7點多從台南市北區家中外出後走失，王的先生擔心她發生意外報警協尋，因情況緊急，台南市警五分局警啟動尋查機制，動員警力，緊急協尋，今天凌晨1點多在大港街與大興街226巷口的空地旁草叢，尋獲倒臥草堆中的老婦人，所幸並無大礙，由警車護送回家。

「我太太走失了，請幫幫忙！」 老翁到和緯派出所報案表示，他太太患有帕金斯症及阿茲海默症等，在傍晚獨自出去買晚餐後，即未再返家，夜晚溫度驟降，心繫 太太只穿微薄短袖上衣，擔心發生意外，心急如焚。

警方受理後，馬上通報各分局，並調閱路口監視器，與家屬協力查尋。所長林宥榛前往家屬住處慰問關懷，共商研判失蹤老婦可能行走的去向，並動員約12名警員，與家屬分頭沿著街道、橋墩下、廢棄空屋及河堤灌木林地毯式搜尋。

皇天不負苦心人，今天凌晨1點，歷經6個多小時動員查尋，終於在路旁草叢中的找到老婦人，並在119救護人員檢視無礙後，由警方巡邏車護送返家團聚。家屬對於警方積極動員協助找回失智母親，讓母親在寒夜中免受飢寒之苦，甚至發生生命危險，由衷感激。

分局長洪頂力對於和緯派出所同仁，能夠群策群力，發揮團隊力量，與家屬共同即時尋回失智老人，給予高度肯定，並得知這個溫馨消息後，隨即頒贈「破案茶」表揚。

台南市警五分局和緯派出所警員，開警車護返走失老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局和緯派出所警員，開警車護返走失老婦人返家。記者黃宣翰／翻攝

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