北市3處科技執法取締將上路 內湖警加強宣導

台北轉運站等3地點自3月起將實施科技執法取締違停，適逢228連假後首個上班日，台北市警察局內湖分局近日派員加強宣導內湖路1段739號前路段為施行區域，請民眾多加留意。

為維護北市轄區道路交通秩序與安全，市警局交通警察大隊日前表示，已於台北轉運站、南港車站及內湖路1段739號前等3處，規劃建置違規停車科技執法設備，預計3月1日正式啟用。

對此，內湖分局今天發布新聞稿表示，由於轄內內湖路1段739號前路段鄰近台北捷運港墘捷運站、內湖科技園區及著名美食街等，平時車流大，且有駕駛人為貪圖便利而違規停車，常造成交通壅塞和交通事故發生。

內湖分局說，為降低交通事故與促進交通順暢，上述路段已建置「違規停車科技執法設備」，未來將利用科技設備偵測取締違規停車行為。

由於3月1日施行日為228連假後首個上班日，內湖分局表示，除已在內湖路1段739號前利用跑馬燈加強宣導外，近日也派員向店家和民眾進行宣導，呼籲駕駛人行經上述路段時，勿於劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以免荷包失血。

交通警察大隊說明，違規停車科技執法設備是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，若發現偵測區內有違停車輛，會自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

同時，依道路交通管理處罰條例規定，「違規停車」可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，「併排停車」可處2400元罰鍰。

交通警察大隊指出，北市目前已啟用違規停車科技執法地點共4處，分別為市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前，且施行後整體違規數大幅降低、成效顯著，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故。