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影／警攔詐騙到口肥肉飛了 詐團「Goodbye」閃退

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

83歲的鄭姓婦人去年底透過臉書結識了一名美籍華裔的忘年之交，日前對方說送包包給她，內有美金4千元當作春節禮物，但因未支付國際運費卡關，前往銀行準備匯款支付約新台幣8萬9千元運費時，機警的行員察覺有異報警。詐團成員得知到口的肥肉飛了，留下一句「Goodbye!」後隨即離線。

鄭婦不好意思地笑著表示：「活到這把年紀，真沒想過自己也會遇到詐騙！」

台中市警三分局東區分駐所員警洪仙真、林癸良，2月23日巡邏時接獲轄內銀行來電，稱有民眾疑似遭到詐騙，員警趕往現場才不到10秒鐘，便篤定的向83歲的鄭姓婦人說，「這是騙人的！」

經了解，去年12月她透過臉書認識年約50歲名為「Ilovemyjob 蔣」的男子，對方自稱是住在美國德州的華裔機師，3個月來兩人相談甚歡非常投緣，因其身為華人也很重視農曆春節，特地買了包包要送給鄭姓婦人當春節禮物，惟因包包裡另外放了4000美金的紅包，未支付國際運費遲遲無法放行，需要由鄭婦付款後才能收到包裹。

機警的王姓行員見鄭姓婦人欲匯出高額的「國際運費」，馬上察覺是老套的詐騙戲碼，立即請警方到場協處，員警找出近期新聞報導過的相關案例佐證，告訴她「機師＋寄送禮物＋高額運費」完全就是詐騙集團的經典腳本，且將運費匯入私人帳戶並不合乎邏輯，鄭婦有所警惕，告訴對方已請警察前來了解，而詐騙集團知道到口的肥肉飛了，果斷留下一句「Goodbye！」後隨即離線。

鄭姓婦人這時才忍不住笑著表示，自己跟對方很聊得來，也不疑有他，活到這把年紀了，真沒想過自己也會遇到詐騙！員警也表示，詐騙手法儘管推陳出新，仍是有公式可循，然許多民眾都覺得自己不會那麼倒楣遇到詐騙，或囿於詐騙話術一時失去警覺心，才會透過行員及警方雙重把關，讓民眾在匯款前能更「謹慎」一些。

鄭姓婦人透過臉書結識了一名美籍華裔的忘年之交，對方說送包包給她，但因未支付國際運費卡關，對方出示偽造信。圖／警方提供
鄭姓婦人透過臉書結識了一名美籍華裔的忘年之交，對方說送包包給她，但因未支付國際運費卡關，對方出示偽造信。圖／警方提供
鄭姓婦人被詐騙，前往銀行準備匯款支付8萬9千元運費時，機警的行員察覺有異報警。圖／警方提供
鄭姓婦人被詐騙，前往銀行準備匯款支付8萬9千元運費時，機警的行員察覺有異報警。圖／警方提供

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