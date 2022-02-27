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10月大男嬰猝死 護理師擔心被究責 偽造紀錄判4月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

郭姓女診所護理師2017年12月間，在婦產科診所要為10個月大男嬰餵奶時察覺有異狀，送醫急救死亡，因唯恐自己需負責任，返回科診所，涉嫌在新生兒護理紀錄單，記載男嬰呼吸正常安睡中等不實內容。台南地院依郭觸犯業務登載不實文書罪，判處徒刑4月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，郭於2017年12月15日上午8點起至下午4點在嬰兒室值班，照護10個月大男嬰，同日上午9點，郭要為男嬰餵奶時，察覺有異狀隨即通知診所陳姓負責人前來進行急救，並撥打119請求調度救護車前來，將男嬰送到永康奇美醫院，男嬰到院前已無生命跡象、無呼吸心跳，經搶救無效後死亡。

郭唯恐自己需負責任，同日晚上7點多返回診所，在新生兒護理紀錄單，記載「8：00 膚色紅潤 呼吸正常安睡中」等不實內容，案經警方報請南檢偵辦後提起公訴。

法官審酌，郭女無前科，負責嬰兒室內新生兒照護，本應觀察嬰兒生理狀況、量測體溫，當下並未確實執行，男嬰送醫後宣告不治，唯恐自己需負責任，竟在新生兒護理紀錄單上填載不實內容，考量她於偵查中否認犯行，法院審理中曾一度認罪，終知坦承犯行，因此案很自責就沒有繼續工作，等 一切情狀，量處其刑。

檢察官懷疑女護師理讓男嬰趴睡造成窒息死亡、或未確實充分拍嗝致嗆奶窒息死亡，經法醫高大成鑑定，窒息死亡會造成腦水腫，但男嬰卻出現肺水種，認為是男嬰發育不成導致肺水種，研判男嬰自然死亡，判定郭及江姓女護理師被控過失致死部分無罪。

法官認為檢方沒有足夠證據證明，江姓女護理師在新生兒護理紀錄單、嬰兒出生紀錄表記載內容不實，江女被控業務登載不實部分也判決無罪。

郭姓女診所護理師照顧10個月大男嬰，發現男嬰有異狀送醫急救無效後，唯恐自己需負責任，返回科診所，涉嫌記載男嬰呼吸正常安睡中等不實內容，台南地院依郭觸犯業務登載不實文書罪，判處徒刑4月。圖／本報資料照片
郭姓女診所護理師照顧10個月大男嬰，發現男嬰有異狀送醫急救無效後，唯恐自己需負責任，返回科診所，涉嫌記載男嬰呼吸正常安睡中等不實內容，台南地院依郭觸犯業務登載不實文書罪，判處徒刑4月。圖／本報資料照片

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