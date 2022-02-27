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遇警車急駛路旁停車格 大啖薑母鴨酒駕被查獲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

冷氣團來襲冷颼颼，台中市民傅姓男子前天晚間凍得受不了，與友人大啖薑母鴨，開車遇警夜間巡邏，心虛猛然加速行駛停入路旁停車格，反而引起注意，上前關心駕駛狀況，聞到濃重酒味，經警對傅男實施酒測，酒測值達每公升0.33毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市警四分局大墩派出所警員葉柏逸、賴子揚前晚執行深夜巡邏勤務，行經本市南屯區惠文路與向學路口時，發現一輛小客車猛然加速行駛停入路旁停車格，形跡十分可疑，隨即上前關心駕駛狀況。

傅男(21歲)搖下車窗即聞到濃濃酒味，傅主動向員警詢問，自己剛抽完荔枝口味電子菸，不知道是否因此造成有酒精殘留。

員警聽聞直覺不可能，進一步細問其是否有食用薑母鴨或有添加酒精熬煮的食物，傅男這才恍然大悟，說自己剛與友人聚餐結束，因此喝了好幾碗薑母鴨祛寒，沒想到卻因此觸法，經實施酒測，酒測值達0.33MG/L，依公共危險罪移送法辦。

傅姓男子懊悔地表示，最近強烈冷氣團來襲，真的凍得快受不了，禁不住友人的邀約，晚上大啖薑母鴨大餐，雖然吃完感覺頭有點昏昏沉沉，但不覺得是酒醉，身體整個暖起來，看到員警巡邏車當下，因為心虛，趕緊將車停路邊，沒想到反而引起員警注意，在聽到酒測值超過標準值時，心瞬間涼了半截，直呼再也不敢了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冷氣團來襲冷颼颼，傅男凍得受不了，與友人大啖薑母鴨，遇警夜間巡邏，心虛猛然加速行駛停入路旁停車格，經警對傅男實施酒測，酒測值達0.33MG/L，依公共危險罪移送法辦。圖／警方提供
冷氣團來襲冷颼颼，傅男凍得受不了，與友人大啖薑母鴨，遇警夜間巡邏，心虛猛然加速行駛停入路旁停車格，經警對傅男實施酒測，酒測值達0.33MG/L，依公共危險罪移送法辦。圖／警方提供
冷氣團來襲冷颼颼，傅男凍得受不了，與友人大啖薑母鴨，遇警夜間巡邏，心虛猛然加速行駛停入路旁停車格，經警對傅男實施酒測，酒測值達0.33MG/L，依公共危險罪移送法辦。圖／警方提供
冷氣團來襲冷颼颼，傅男凍得受不了，與友人大啖薑母鴨，遇警夜間巡邏，心虛猛然加速行駛停入路旁停車格，經警對傅男實施酒測，酒測值達0.33MG/L，依公共危險罪移送法辦。圖／警方提供

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