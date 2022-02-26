爬品田山2人墜崖罹難 搜救人員今尋獲遺體

67歲陳姓男子今日清晨與商業登山團一行共6人攀登品田山，返程途中行經品田第一斷崖處時，疑因路面結冰，陳男不慎打滑跌倒，50歲吳姓領隊見狀想拉他一把，卻雙雙墜崖。山搜人員下午先用空拍機，在斷崖處下方百米深處發現罹難陳男，以繩索垂降後，傍晚又在陳男附近找到罹難的吳男，今晚將把2人拉回品田山三角點，等待空勤總隊直升機明日清晨運送下山。

品田山地勢險峻，去年才發生2起墜崖事件造成2人死亡，昨日又傳出山難。新竹縣消防局今日上午接獲台中市消防局轉報，登山團一行6人，行經品田第一斷崖處時，其中陳姓登山客與吳姓領隊不慎墜崖，竹縣消防局引導報案人定位，並申請空勤直升機將山搜人員分批送往事故地點。

竹縣消防局表示，報案人指出，墜崖地點在品田山三角點往V型段崖約100公尺處，路段積雪結冰，陳男疑似腳底打滑摔下山谷，吳姓領隊見狀想伸手拉回陳，卻也摔了下去。山搜人員下午2時許先以空拍機在斷崖處下方約100公尺處的石塊上，發現穿著藍色衣物的陳男與背包，但他一動也不動，已失去生命跡象。

搜救人員攀爬近90度的山壁，設法以垂降方式接觸陳男，但是路段結冰溼滑、積雪嚴重，大幅增加搜救難度。由於吳姓領隊因穿著灰黑色衣物，與石塊顏色太接近，空拍機畫面暫無法確認位置，搜救人員以垂降方式接觸陳男後，晚間6時許又在陳附近找到吳男遺體。

消防局第二大隊長陳軍佑說，陳男遺體於今晚7時4分已吊掛拉回品田山三角點，搜救人員今晚也會將吳男拉上來，等待明天早上空勤總隊直升機將2人遺體運送下山回到竹東平地，也已經聯絡到2人家屬，將分別從彰化、台中北上處理後事。