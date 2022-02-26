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爬品田山2人墜崖罹難 搜救人員今尋獲遺體

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

67歲陳姓男子今日清晨與商業登山團一行共6人攀登品田山，返程途中行經品田第一斷崖處時，疑因路面結冰，陳男不慎打滑跌倒，50歲吳姓領隊見狀想拉他一把，卻雙雙墜崖。山搜人員下午先用空拍機，在斷崖處下方百米深處發現罹難陳男，以繩索垂降後，傍晚又在陳男附近找到罹難的吳男，今晚將把2人拉回品田山三角點，等待空勤總隊直升機明日清晨運送下山。

品田山地勢險峻，去年才發生2起墜崖事件造成2人死亡，昨日又傳出山難。新竹縣消防局今日上午接獲台中市消防局轉報，登山團一行6人，行經品田第一斷崖處時，其中陳姓登山客與吳姓領隊不慎墜崖，竹縣消防局引導報案人定位，並申請空勤直升機將山搜人員分批送往事故地點。

竹縣消防局表示，報案人指出，墜崖地點在品田山三角點往V型段崖約100公尺處，路段積雪結冰，陳男疑似腳底打滑摔下山谷，吳姓領隊見狀想伸手拉回陳，卻也摔了下去。山搜人員下午2時許先以空拍機在斷崖處下方約100公尺處的石塊上，發現穿著藍色衣物的陳男與背包，但他一動也不動，已失去生命跡象。

搜救人員攀爬近90度的山壁，設法以垂降方式接觸陳男，但是路段結冰溼滑、積雪嚴重，大幅增加搜救難度。由於吳姓領隊因穿著灰黑色衣物，與石塊顏色太接近，空拍機畫面暫無法確認位置，搜救人員以垂降方式接觸陳男後，晚間6時許又在陳附近找到吳男遺體。

消防局第二大隊長陳軍佑說，陳男遺體於今晚7時4分已吊掛拉回品田山三角點，搜救人員今晚也會將吳男拉上來，等待明天早上空勤總隊直升機將2人遺體運送下山回到竹東平地，也已經聯絡到2人家屬，將分別從彰化、台中北上處理後事。

據了解，該登山團為5天4夜行程，從台中武陵進入，預計從新竹五峰觀霧出，沿途將走完武陵四秀，昨日是行程第三天，一行人輕裝從新達山屋出發，攀登武陵四秀之首「品田山」，不料卻發生失足墜谷意外。

搜救人員攀爬山壁，設法以垂降方式接觸墜崖的陳姓男子。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員攀爬山壁，設法以垂降方式接觸墜崖的陳姓男子。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局山搜人員已於今日中午搭乘空勤直升機前往品田山事故地點搜救。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局山搜人員已於今日中午搭乘空勤直升機前往品田山事故地點搜救。圖／新竹縣消防局提供
品田山今日傳出山難，2名登山客行經第一斷崖處時墜崖，圖為事故地點。圖／新竹縣消防局提供
品田山今日傳出山難，2名登山客行經第一斷崖處時墜崖，圖為事故地點。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員以空拍機發現陳男躺在山崖下100公尺處石塊上，已失去生命跡象。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員以空拍機發現陳男躺在山崖下100公尺處石塊上，已失去生命跡象。圖／新竹縣消防局提供

空拍機 直升機 武陵

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