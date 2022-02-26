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影／驚悚一瞬間 台南漁光島木麻黃倒塌轎車遭殃
台南市安南區漁光島今天下午3時39分發生一起木麻黃倒塌案件，55歲朱姓男子駕駛轎車行經漁光路坤龍壇牌樓前路口時，遭遇木麻黃倒塌壓到車輛，造成車輛車殼多處損壞，現場無人受傷，然而，民眾沈統斐路過，剛好拍到路樹應聲而倒的瞬間驚險畫面，高呼「感謝神明保佑，平安」。
沈統斐表示，當時剛好一台小客車經過，被打到，另一台機車騎士嚇到，還好人員均平安。隨後，他通知里長及警察到場協助處理，大約20分鐘排除。
然而，畫面中，四分局警車才通過案發地點，沒多久木麻黃應聲倒地，樹幹及樹枝掃到朱男所駕轎車，一旁機車騎士可是嚇得目瞪口呆。當驚悚一瞬間畫面被po上台南網路社群，留言「看來警車有神明保佑」。
台南市警四分局據報，路樹倒下壓到車輛，立即通報員警到場查處，路樹倒塌壓到車輛，造成車輛車殼多處損壞，所幸現場無人受傷。路樹已由漁光里里長派人持鏈鋸分解樹木後排除，交通恢復順暢。
而倒塌樹木經查為嘉義林區管理處所管理，民眾車輛損壞部分則由管理處與駕駛聯絡處理賠償事宜。嘉義林區管理處玉井工作站指出，當事人已報警處理，待鑑識後釐清權責後，管理處將會當事人後續處理。
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