基隆桃園一天3起一氧化碳事故 8送醫釀1死

基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，經初步調查為半密閉自然排氣式（CF式）熱水器未安裝排氣管將廢氣排至屋外，及屋外式(RF式)熱水器安裝於加蓋陽臺，由於陽台有晾曬衣物，通風不良導致中毒，消防署呼籲民眾住宅使用瓦斯熱水器應注意通風，以免憾事一再發生。

消防署統計，今年1月迄今，全台共發生7起瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，不幸造成21人送醫、其中1人死亡，發生原因主要為屋外式（RF式）熱水器安裝在加蓋陽臺、陽臺加裝窗戶、晾曬衣物或室內等通風不良場所（占85.7%）所致，加上民眾常於天冷時關閉門窗，天氣回暖後疏於保持通風，導致一氧化碳中毒事故一再發生。

消防署呼籲，瓦斯熱水器應依通風條件選擇正確型式，屋外式熱水器要裝在屋外通風處，裝設在陽臺應避免加裝窗戶、遮雨板、晾曬大量衣物等情形阻礙通風；如有上述情形，一定要儘速改善，將熱水器遷移至屋外，或改用有強制排氣功能的熱水器，還未能改善前也要開窗保持對外通風，以維護家人安全。