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基隆桃園一天3起一氧化碳事故 8送醫釀1死

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，經初步調查為半密閉自然排氣式（CF式）熱水器未安裝排氣管將廢氣排至屋外，及屋外式(RF式)熱水器安裝於加蓋陽臺，由於陽台有晾曬衣物，通風不良導致中毒，消防署呼籲民眾住宅使用瓦斯熱水器應注意通風，以免憾事一再發生。

消防署統計，今年1月迄今，全台共發生7起瓦斯熱水器一氧化碳中毒事故，不幸造成21人送醫、其中1人死亡，發生原因主要為屋外式（RF式）熱水器安裝在加蓋陽臺、陽臺加裝窗戶、晾曬衣物或室內等通風不良場所（占85.7%）所致，加上民眾常於天冷時關閉門窗，天氣回暖後疏於保持通風，導致一氧化碳中毒事故一再發生。

消防署呼籲，瓦斯熱水器應依通風條件選擇正確型式，屋外式熱水器要裝在屋外通風處，裝設在陽臺應避免加裝窗戶、遮雨板、晾曬大量衣物等情形阻礙通風；如有上述情形，一定要儘速改善，將熱水器遷移至屋外，或改用有強制排氣功能的熱水器，還未能改善前也要開窗保持對外通風，以維護家人安全。

另使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶通風，並撥打119求助。消防署提醒民眾建立正確安裝與使用瓦斯熱水器的知識，可多使用消防署官網：消防防災館學習一氧化碳防範，網址:https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&ids=133

基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，消防署呼籲住宅使用瓦斯熱水器注意通風，以免憾事發生。圖／消防署提供
基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，消防署呼籲住宅使用瓦斯熱水器注意通風，以免憾事發生。圖／消防署提供
基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，消防署呼籲住宅使用瓦斯熱水器注意通風，以免憾事發生。圖／消防署提供
基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，消防署呼籲住宅使用瓦斯熱水器注意通風，以免憾事發生。圖／消防署提供
基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，消防署呼籲住宅使用瓦斯熱水器注意通風，以免憾事發生。圖／消防署提供
基隆及桃園今天發生3起一氧化碳事故，造成8人送醫釀1死，消防署呼籲住宅使用瓦斯熱水器注意通風，以免憾事發生。圖／消防署提供

一氧化碳中毒

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