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大湖老翁車禍身亡 查出2車底盤有明顯生物跡證

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣83歲黃姓老翁今天凌晨2點多在台3線公路大湖鄉南下路段夜行時疑遭車輛撞擊身亡，頭顱破裂、死狀悽慘，車禍發生時段有6輛車行經，老翁也疑遭其他車輛撞擊或輾壓，但直到第6車駕駛發現才停下報警，警方調閱監視畫面追查，通知其他可能涉案的5輛車駕駛到案說明，其中吳、劉兩名男子的車輛底盤有明顯生物跡證，被警方依過失致死、肇事逃逸罪嫌先留置調查。

警方調查，大湖警方凌晨2點38分接獲車禍通報，台3線南下132.5公里處有老人倒臥路中，員警趕到現場，發現老翁頭顱破裂已無生命徵象，趕緊設置帳幕、拉封鎖線，防止其他車輛又撞及；警方查出死者黃姓老翁疑有失智現象，已連續兩晚因睡不著而外出，不料今天凌晨疑遭一車或數車撞及身亡。

行經的5輛車駕駛陸續到案說明，接受調查是否涉及肇逃，警方逐一撐起5輛車的底盤採檢生物跡證，其中一名台中的男駕駛洗過車，原先被懷疑，但採檢後排除。到案的車輛及駕駛中，吳姓、劉姓2名年輕男子是朋友，當時一前一後分別駕駛皮卡和轎車南下，經過案發路段後又雙雙折返，兩人車子的底盤都採到明顯跡證，他們表示行經現場覺得有異狀而折回，但返回時已有人報警處理。

全案將報請檢方相驗，車輛都採到明顯生物跡證的兩名男子則被警方先行留置。

83歲黃姓老翁凌晨在台3線公路大湖鄉南下路段，疑遭一輛以上車子撞擊身亡，警方在現場設帳幕、拉封鎖線進行採證。圖／民眾提供
83歲黃姓老翁凌晨在台3線公路大湖鄉南下路段，疑遭一輛以上車子撞擊身亡，警方在現場設帳幕、拉封鎖線進行採證。圖／民眾提供
83歲黃姓老翁凌晨在台3線公路大湖鄉南下路段，疑遭一輛以上車子撞擊身亡，警方在現場設帳幕、拉封鎖線進行採證。圖／民眾提供
83歲黃姓老翁凌晨在台3線公路大湖鄉南下路段，疑遭一輛以上車子撞擊身亡，警方在現場設帳幕、拉封鎖線進行採證。圖／民眾提供

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