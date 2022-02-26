聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／疑不爽機車擋道 熊貓外送員接連推倒3機車
一名熊貓外送員日前送餐到新北市新店區，疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。警方調閱案發地點監視器面，目前已鎖定涉案外送員車號，會盡速通知相關涉案員到案說明。
新北市24歲高姓女子日前到新店警分局碧潭派出所報案，她表示，發現停放在新店區中央路133巷內的機車，原本是立機車中柱，出門欲再騎車時，發現機車改立側柱，仔細檢查發現機車左前車殼有刮傷，且左後照鏡也被刮傷。
警方調閱案發地點監視器畫面，發現本月19日晚上9時許，一名熊貓外送員日前騎機車送餐行經該處，疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，徒手一連推倒3輛機車。
警方又從監視器畫面中，發現該名外送員送完餐後，又徒步走到該處，將自已推倒的機車扶起後才離去。警方表示，已依機車車號鎖定該名外送員，會盡速通知相關涉案員到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言