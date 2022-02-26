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影／疑不爽機車擋道 熊貓外送員接連推倒3機車

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

一名熊貓外送員日前送餐到新北市新店區，疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。警方調閱案發地點監視器面，目前已鎖定涉案外送員車號，會盡速通知相關涉案員到案說明。

新北市24歲高姓女子日前到新店警分局碧潭派出所報案，她表示，發現停放在新店區中央路133巷內的機車，原本是立機車中柱，出門欲再騎車時，發現機車改立側柱，仔細檢查發現機車左前車殼有刮傷，且左後照鏡也被刮傷。

警方調閱案發地點監視器畫面，發現本月19日晚上9時許，一名熊貓外送員日前騎機車送餐行經該處，疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，徒手一連推倒3輛機車。

警方又從監視器畫面中，發現該名外送員送完餐後，又徒步走到該處，將自已推倒的機車扶起後才離去。警方表示，已依機車車號鎖定該名外送員，會盡速通知相關涉案員到案說明。

疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，熊貓外送員徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。記者王長鼎／翻攝
疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，熊貓外送員徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。記者王長鼎／翻攝
疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，熊貓外送員徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。記者王長鼎／翻攝
疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，熊貓外送員徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。記者王長鼎／翻攝
疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，熊貓外送員徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。記者王長鼎／翻攝
疑不爽巷道兩側都停放機車擋道，影響進出，熊貓外送員徒手一連推倒3輛機車，受害車主事後發現愛車受損怒提告。記者王長鼎／翻攝

外送員 監視器

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