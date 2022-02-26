快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

品田山墜谷意外發現1人 搜救隊積雪中垂降救援

中央社 / 新竹縣26日電

新竹縣尖石鄉品田山區今天發生2名登山客墜谷意外，搜救人員下午找到其中1名登山客，生命跡象不明，由於現場有積雪，搜救人員嘗試垂降救援。

新竹縣政府消防局接獲台中市消防局轉報，有2名登山客於品田山第一斷崖跌落山谷，同行隊友查看與呼喊都未有回應，竹縣消防局申請搜救直升機，近下午1時左右到達新竹縣竹東鎮將搜救人員載上山。

新竹縣政府消防局第二大隊長陳軍佑告訴中央社記者，目前搜救人員找到其中1名墜谷登山客，由於目前山區有積雪，搜救人員必須特別小心垂降山谷，增加了搜救困難度。

陳軍佑指出，搜救人員從高處觀察，這名男子沒有動靜、也沒有回應，將待搜救人員接觸到他後，才能確認其生命狀況。搜救人員持續找尋另1名墜落者蹤影。

新竹縣尖石鄉品田山區今天發生2名登山客墜谷意外，搜救人員下午找到其中1名登山客，生命跡象不明。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣尖石鄉品田山區今天發生2名登山客墜谷意外，搜救人員下午找到其中1名登山客，生命跡象不明。圖／新竹縣消防局提供

新竹 直升機

延伸閱讀

品田山再傳山難 2登山客斷崖處墜谷搜救中

登山客在屏縣三地門鄉德文山碎石坡迷路 消防員急搜尋

日本北海道積雪創紀錄達114公分 新千歲機場暫停起降

大雪持續飄近五年最厚 雪山圈谷積雪已達90公分

相關新聞

影／61歲男登八仙山無呼吸心跳 山上急救半小時不治

二名男子今天攀登台中和平八仙山，其中61歲江姓男子途中無呼吸心跳，同伴打電話報案求救，消防隊員上山救援，並在山上急救半小...

球棒開打！台東汽車駕駛持棒下車 與大重機騎士互毆

陳姓自小客車駕駛與沈姓大型重機騎士，昨天下午在台東市南島大道發生行車糾紛，雙方追逐到南島大道與民航路口追撞後下車理論，陳...

今年第6撞！ 228連假高雄輕軌再出「撞」況

今天是228連假第二天，高雄輕軌又出「撞」況，今天中午12點43分輕軌從C7軟體園區站開往C6經貿園區站，在台鋁路口與違...

少女和奶奶228連假遊台北 小黃司機涉載走行李半小時

黃姓少女和奶奶在228連假來台北玩，昨天早上在市民大道Y1出口攔停計程車，袁姓司機涉嫌直接載走祖孫2人行李長達約半小時，...

影／桃園情侶爭吵車失控撞檳榔攤 2人受傷2行人驚險閃躲

桃園市羅姓男子今天上午開車載邱姓女友由桃園往平鎮方向行駛，行經中壢區延平路、靠近環北路口附近，疑因車內細故爭吵，開車失控...

影／基隆婦人搭公車癲癇發作 同車乘客護理師幫看顧

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，同車乘客中有名曾姓護理師在警、消到場前，協助安撫及照料婦人。消防局救護人員到場後，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。