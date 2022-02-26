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失蹤妹騎Gogoro上陽明山 透過充電站鎖定位置卻發現已身亡

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

朱姓女子本月17日騎Gogoro出門就失蹤，她哥哥透過Gogoro總公司得知妹妹曾在陽明山上的充電站換電池，警方查出朱女換完電池就一路往山上騎，並在竹子湖路、中湖戰備道口棄置機車。朱女親友昨晚在中湖戰備道上一處平台發現朱女手機、藥袋及1款啤酒，警消早上再度派員搜查，在下方邊坡發現朱女遺體，懷疑墜亡，將報請檢察官相驗遺體。

朱女哥哥向警方表示，妹妹長期情緒不穩，有服用藥物，本月初就透過妹妹友人得知，妹妹似乎想不開；對妹妹死因無意見。

據了解，朱女（38歲）住在泰山，她哥哥發現她失蹤後，透過Gogoro總公司得知她曾在陽明山上的摩斯漢堡格致店充電站換電池，昨天早上跑到附近派出所報案。

朱女哥哥報案前，當地警方早在陽金公路、中湖戰備道口的涼亭口，發現一台黑色Gogoro，接獲朱女失蹤的報案後，懷疑該台Gogoro就是朱女所騎，便帶朱女哥哥到場指認，確認就是朱女棄置。

昨天晚上朱女親友持續在中湖戰備道尋找，終於在一處平台發現朱女手機、藥袋及1罐啤酒，警消今天早上再度派員協尋，11點在中湖戰備道上、靠近竹子湖路段的下方邊坡100公尺，發現朱女遺體，明顯死亡。

警方將協助朱女家屬報驗遺體。朱女哥哥對死因無意見。

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朱女失蹤到被發現死亡期間，曾在Gogoro摩斯漢堡格致店充電站換過電池。圖／翻攝自Google地圖
朱女失蹤到被發現死亡期間，曾在Gogoro摩斯漢堡格致店充電站換過電池。圖／翻攝自Google地圖
朱女將Gogoro棄置在竹子湖路、中湖戰備道口的涼亭就消失無蹤。圖／翻攝自Google地圖
朱女將Gogoro棄置在竹子湖路、中湖戰備道口的涼亭就消失無蹤。圖／翻攝自Google地圖

失蹤 竹子湖 陽明山

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