快訊

俄烏談判地點曝？俄代表團抵白俄第二大城準備會談

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦人疑酒後騎車隧道內自摔不治 酒測值1.275毫克

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名周姓婦人，今天清晨疑酒後騎機車沿舊蘇花公路南下，在花蓮秀林鄉和仁隧道內不慎自摔，頭部受到重創，送醫不治。經抽血檢測，酒測值達1.275毫克，警方正調查事發原因。

43歲周姓婦人是和平村在地人，曾因酒駕被警方攔查發現，駕照遭到註銷。她今天凌晨下班後回和中部落的娘家，獨自飲酒後，騎普通重型機車沿台9丁線舊蘇花公路南下，要回和仁部落的家時，不幸在62.6公里處和仁隧道內發生事故。

警方表示，今天凌晨2時49分接獲路過民眾通報，指和仁隧道有機車騎士自摔，消防人員趕到，發現周女頭部撕裂傷，已無呼吸心跳，將她送往國軍花蓮總醫院急救，仍告不治。醫院抽血檢驗酒精濃度，換算酒測值達每公升1.275毫克，詳細肇事原因尚待調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮一名周姓婦人，今天清晨疑似酒後騎車，在舊蘇花公路和仁隧道內自摔，送醫不治。記者王燕華／翻攝
花蓮一名周姓婦人，今天清晨疑似酒後騎車，在舊蘇花公路和仁隧道內自摔，送醫不治。記者王燕華／翻攝

花蓮 蘇花公路 酒測

延伸閱讀

花蓮古蹟檢察長宿舍辦書展 呈現台灣犯罪文學創作能量

綠鬣蜥現蹤花蓮 七腳川溪捕獲活體為近年首例

強制抽血驗酒精濃度違憲 基層警：恐影響時效性

台開接連跳票 花蓮新天堂樂園營運陷困境將提善後計畫

相關新聞

運將突開門… 前成棒投手遭輾斃

參加過全國成棒甲組聯賽，崑山科技大學前棒球隊員張廣致，昨天上午騎車上班途中，在新北市三重區發生車禍，當場被砂石車輾斃。聽...

品田山傳山難 同伴打滑伸手拉 墜崖雙亡

陳姓男子昨清晨與商業登山團一行六人攀登品田山，返程途中行經第一斷崖處時，疑路面結冰，打滑跌落山谷，吳姓領隊見狀想拉陳男一...

桃園「天空斷橋」工安意外 移工1死1傷

交通部高速公路局「大園交流道延伸至台15線新闢道路工程」昨天發生工安意外，工作人員進行橋墩柱鋼筋捆綁作業時，疑因風勢太大...

影／基隆婦人搭公車癲癇發作 同車乘客護理師幫看顧

基隆市施姓婦人搭公車途中疑癲癇發作，同車乘客中有名曾姓護理師在警、消到場前，協助安撫及照料婦人。消防局救護人員到場後，將...

連假國道10號火燒車 駕駛、乘客幸及時逃出

228連假第二天，國道十號驚傳火燒車，50歲黃姓男子駕駛小貨車載著63歲張姓男子，今天上午行經國道10號東向旗山端往里港...

影／61歲男登八仙山無呼吸心跳 山上急救半小時不治

二名男子今天攀登台中和平八仙山，其中61歲江姓男子途中無呼吸心跳，同伴打電話報案求救，消防隊員上山救援，並在山上急救半小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。