婦人疑酒後騎車隧道內自摔不治 酒測值1.275毫克

花蓮一名周姓婦人，今天清晨疑酒後騎機車沿舊蘇花公路南下，在花蓮秀林鄉和仁隧道內不慎自摔，頭部受到重創，送醫不治。經抽血檢測，酒測值達1.275毫克，警方正調查事發原因。

43歲周姓婦人是和平村在地人，曾因酒駕被警方攔查發現，駕照遭到註銷。她今天凌晨下班後回和中部落的娘家，獨自飲酒後，騎普通重型機車沿台9丁線舊蘇花公路南下，要回和仁部落的家時，不幸在62.6公里處和仁隧道內發生事故。

警方表示，今天凌晨2時49分接獲路過民眾通報，指和仁隧道有機車騎士自摔，消防人員趕到，發現周女頭部撕裂傷，已無呼吸心跳，將她送往國軍花蓮總醫院急救，仍告不治。醫院抽血檢驗酒精濃度，換算酒測值達每公升1.275毫克，詳細肇事原因尚待調查釐清。

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