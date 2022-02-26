影／印尼蘇門答臘大地震 台南特種搜救隊整備待命

印尼昨天發生芮氏規格6.2大地震，震央位在蘇門答臘北北西66公里，目前至少造成7人死亡，85人受傷，410處房屋等建築物受損，台南市消防局特種搜救隊立即整備待命，配合內政部消防署特種搜救隊執行國際人道救援任務的派遣。

台南市消防局長李明峯指出，特種搜救隊除了平時救災救援任務，對於執行國際災害應能盡一份力量，當接到印尼大地震消息時，該局立即啟動相關動員機制，持續監控災情及國際救援請求，一旦消防署的指示，即可支援印尼震災。

「救援分秒必爭！」消防局特種搜救隊今天動了起來，包括各式搜索器材、影音探測器、聲納探測器、雷達生命探測器及搜救犬，以及相關搶救、破壞裝備，均已整備完畢，執行人道救援任務。