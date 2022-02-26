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闖平交道遭罰7萬元 駕駛不服辯稱已煞車判決出爐

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

朱姓男子開車行經新北市瑞芳區大埔路平交道，因警鈴已響、閃光號誌已顯示且遮斷器開始放下，仍強行闖越平交道，被警方開7萬4500元罰單、吊扣駕駛執照1年。朱男指當時立即踩剎，好心路人抬起車頂上遮斷器順利倒退，無強行闖越平交道。法官駁回他撤銷訴訟，反批當時若無該路人協助成功倒車，恐將造成重大交通事故。

基隆地院判決書指出，朱男去年2月6日下午1點20分許，駕駛自小客車，行經新北市瑞芳區大埔路平交道，因「警鈴已響、閃光號誌已顯示且遮斷器開始放下，仍強行闖越平交道」之行為，經民眾檢舉後，鐵路警察局台北分局警員到場，開出舉發單，被依道路交通管理處罰條例規定，裁處7萬4500元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習。

朱男主張，當日駕駛經平交道已見平交道對面之燈號閃爍、警鈴響起且遮端器下降，乃立即踩剎車將車輛倒退至遮斷器前方。剛好有善心路人經過，幫忙撥抬車輛車頂右上方之遮斷器，使順利倒車。他自始未進入平交道，亦無強行闖越平交道之意圖。縱有誤闖平交道，絕非逕越平交道，與道路交通管理處罰條例「強行闖越」構成要件不符。

朱男並說，平交道實際範圍乃「鐵路外側軌條內之範圍」，不包含「停止線至鐵路外側軌條間之道路」，更不包含「網狀線」，當時停車倒退至黃色網狀線區，並無闖越平交道行為。

台北市區監理所說明，男子駕車行經平交道路段，不顧警鈴已響、閃光號誌已顯示，卻仍駕車闖入平交道內，並於遮斷器降下3秒後，方倒退駛離平交道，經員警到場，並返回勤務處所調閱平交道監視器路口影像確認違規屬實。

法官調出監視器查明，法官指判遮斷器已作動降下，男子見狀卻未於平交道前減速停等，當時已有其他車輛停等，於遮斷器未完全放平之際欲持續闖越平交道，直至發見遮斷器降下無法通行，由路人之協助倒退至黃色網狀線區，當時若無路人協力成功倒車，違規行為恐將造成無數生命殞落之重大交通事故。

法官並指出，過去10年發生445件平交道交通事故，並造成161人喪命，169 人受傷，財物損失與社會成本皆為天價，不依號誌指示闖越平交道交通事故之嚴重性不亞於酒駕，如受處分人均以卸責之詞，合理化自己闖越平交道之行為，則法律用以避免危及火車行駛、造成火車出軌翻覆，終釀人員重大傷亡之立法目的，將完全落空，而罔顧其他用路人之安全。

闖平交道路人抬遮斷器倒退罰7萬元，想撤法官駁回還批卸責，示意圖／記者游明煌／攝影
闖平交道路人抬遮斷器倒退罰7萬元，想撤法官駁回還批卸責，示意圖／記者游明煌／攝影

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