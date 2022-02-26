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男衝高雄夢時代找前妻 竟情緒不穩持刀自殘

聯合報 / 記者林保光／即時報導

1名已離婚的男子今天上午在高雄夢時代購物中心，要找前妻談以往感情的事，竟在大庭廣眾，眾目睽睽之下，突然拿刀自殘。專櫃人員見狀，趕緊向保全救助，向警、消報案，將這名男子送醫，男子意識清楚，無生命危險。

據了解，受傷的李姓男子約40歲左右，1月間離婚，精神不穩定，今天上午他知道前妻到夢時代，便預藏水果刀到夢時代，約上午11點左右，他找到前妻蔡姓女子，一再聲稱前妻背叛他，不久竟亮刀自殘。

夢時代保全人員據報趕去案發樓層，發現李姓男子胸部流血，趕緊向119求救。警、消到場時，發現地上一灘一灘血，李意識清楚，救護人員對他檢傷，便將他送往醫院急救，已無生命危險。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

李姓男子在夢時代自殘受傷，救護人員為他檢傷。圖／讀者提供
李姓男子在夢時代自殘受傷，救護人員為他檢傷。圖／讀者提供

保全

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