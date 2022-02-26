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高雄旗津疫情趨緩 通緝犯回家探親半途遇警

聯合報 / 記者林保光／即時報導

衛福部長陳時中與高雄市長陳其邁今天一起逛高雄旗津，為旗津疫情趨緩掛保證。昨天1名何姓老翁男子因為之前旗津的疫情，連春節過年也沒回旗津，趁著旗津疫情降溫要回家看父母，回家途中遇警方攔車，查出他涉竊盜案被通緝，還沒回旗津就先被送去地檢署報到。

據了解，何姓老翁（65歲）涉竊盜案一直沒出庭，去年8月24日經高雄地檢署發布通緝，已多月沒回家。昨天上午9點多，何翁騎機電動自行車準備回旗津中洲住處，因安全帽沒扣好，途經高雄市新興區林森一路與大同一路口，遇新興警分局中正三路派出所員警攔查，查證身分資料，發現他受通緝，立即逮捕他。

何翁稱，他在高雄市三民區租屋居住多月，已經好久沒回家，不知道自己被通緝，今年春節本來要回家過年，但因為旗津地區疫情嚴重，他也沒回家過年，最近聽說旗津的疫情已沒那麼嚴重，才想要回家看看父母和親友，沒想到半路就遇到警察攔下。警方昨天將何翁解送地檢署報到。

何翁（左）趁旗津疫情趨緩，回家途中遇警查出他通緝。記者林保光／翻攝
何翁（左）趁旗津疫情趨緩，回家途中遇警查出他通緝。記者林保光／翻攝
何翁（左）趁旗津疫情趨緩，回家途中遇警查出他通緝，還沒回家就被送去地檢署。記者林保光／翻攝
何翁（左）趁旗津疫情趨緩，回家途中遇警查出他通緝，還沒回家就被送去地檢署。記者林保光／翻攝

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