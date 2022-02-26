印尼6.2強震 新北特搜集結整裝待命跨國救援

印尼於25日發生規模6.2強震，震源深度約12公里，傳出至少造成7人死亡、85人受傷，至少有410處房屋、建築物受損，有超過5000人逃離家園，新北市消防局特搜隊今天集結整裝，待命準備跨國救援。

印尼地球物理及氣象局（BMKG）表示，蘇門答臘島西海岸附近發生規模6.2強震，地震震央位在蘇門答臘北北西66公里處，在北緯0.233度、東經100.106度，震源深度達10公里。路透報導，BMKG發推文說，地震震央在陸地上，因此發生海嘯的機率很低。鄰近的新加坡也感受到震動。