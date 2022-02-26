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印尼6.2強震 新北特搜集結整裝待命跨國救援

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

印尼於25日發生規模6.2強震，震源深度約12公里，傳出至少造成7人死亡、85人受傷，至少有410處房屋、建築物受損，有超過5000人逃離家園，新北市消防局特搜隊今天集結整裝，待命準備跨國救援。

印尼地球物理及氣象局（BMKG）表示，蘇門答臘島西海岸附近發生規模6.2強震，地震震央位在蘇門答臘北北西66公里處，在北緯0.233度、東經100.106度，震源深度達10公里。路透報導，BMKG發推文說，地震震央在陸地上，因此發生海嘯的機率很低。鄰近的新加坡也感受到震動。

擁有國外救援豐富經驗的新北市消防局，也曾在國內發生台南、花蓮震災救援有功，聽聞印尼震災後，立即集結特搜大隊快搜部隊隊員、搜救犬隻，點檢各項震災各項救援器材，生命偵測器材組包括影音、聲納及最新一代生命偵測雷達、破壞油壓器材組，已於今天上午9時50分完成集結整備工作，隨時可配合中央徵召跨國前往印尼協助進行人道救援。

印尼於25日發生規模6.2強震，新北市消防局特搜隊今天集結整裝，待命準備跨國救援。圖／新北消防提供
印尼於25日發生規模6.2強震，新北市消防局特搜隊今天集結整裝，待命準備跨國救援。圖／新北消防提供
蘇門答臘島西海岸附近發生規模6.2強震，震源深度達10公里。圖／截自美國地質調查所
蘇門答臘島西海岸附近發生規模6.2強震，震源深度達10公里。圖／截自美國地質調查所
印尼於25日發生規模6.2強震，新北市消防局特搜隊今天集結整裝，待命準備跨國救援。圖／新北消防提供
印尼於25日發生規模6.2強震，新北市消防局特搜隊今天集結整裝，待命準備跨國救援。圖／新北消防提供

印尼 強震

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