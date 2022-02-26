協商債務反遭強押毆打 男子獲釋報案警逮8人送辦

周姓幫派分子等人為向沈姓男子討債，以協商債務為由誘騙出面，再毆打脅迫要求簽本票，並強押被害人載至新北市八里區軟禁，沈男獲釋後報警。警方循線逮周男等8人送辦。

台北市警察局信義分局今天召開記者會，偵查隊長吳坤安說，日前接獲報案，沈姓被害人遇暴力討債，經查，以周姓男子等人涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，有竹聯幫背景的35歲周姓男子為替友人向24歲沈姓男子催討新台幣80萬元債務，日前以協商債務為由，誘騙沈男至台北市信義區嘉興街附近一處宮廟內協商，過程中，雙方談判破裂，周男等人就以棍棒等毆打沈男。

警方說，周姓男子等人事後以暴力脅迫方式要沈姓男子簽本票，並強押沈男至新北市八里區，軟禁約1天才釋放被害人，被毆打成傷的被害人立即報警處理。

警方掌握線索多日，見時機成熟，24日赴新北市等處搜索，循線逮捕周姓男子等8人到案，查獲新台幣40餘萬元、折疊刀、空白本票、毒品等物。

警詢後依恐嚇取財、毒品危害防制條例等罪嫌把周姓男子等8人移送台北地檢署偵辦，且會持續清查周男等人是否涉及其他暴力行為。