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品田山再傳山難 2登山客斷崖處墜谷搜救中

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

品田山又傳登山客墜崖事件！新竹縣消防局今早接獲台中市消防局轉報，有登山客一行6人行經品田第一斷崖處時，疑似事故路段結冰，其中1名陳姓登山客先是腳滑摔下山谷，吳姓領隊見狀伸手要救，卻也重心不穩墜崖，同行友人見狀通報救援，竹縣消防局山搜人員午時已分批搭乘直升機馳援，將會同台中市消防局一同搜救。

新竹縣消防局指出，今日有登山客一行6人輕裝行經品田第一斷崖處，其中50歲吳姓男子及67歲陳姓男子，不慎跌落山谷，由於同行山友無法目視墜崖2人位置，呼喊他們也沒有回應，趕緊通報消防局救援，並在消防人員引導下，提供2男跌落點的定位座標。

新竹縣消防局上午7時30分獲報後，已派遣第二大隊共10人攜帶雪地裝備前往搜救，並申請直升機協助運送搜救人員上山，空勤直升機已於上午11時30分竹東中油鑽探工程處起飛，分批運送山搜人員抵達事故現場，竹縣山搜人員將會同台中市消防局搜救墜谷2人。

據了解，該登山團為5天4夜行程，從台中武陵進入，預計從新竹五峰觀霧出，沿途將走完武陵四秀，未料今天第三天，一行人在攀登武陵四秀之首「品田山」時發生意外。消防局表示，事故地點因路面結冰，陳男疑似先滑倒墜崖，吳男伸手想去救也因重心不穩摔了下去。

品田山因地勢險峻，去年5月、12月就曾各發生1起山難，共造成2名登山客死亡，消防局表示，去年2案發生地點雖位於第二斷崖，與今日事故地點與原因不同，仍呼籲想挑戰百岳「十峻」的山友須做好充足準備，以免發生危險。

品田山地勢險峻，去年底1名女山友行經第二斷崖處不慎墜谷身亡，圖為當時消防員搜救情形。圖／新竹縣消防局提供
品田山地勢險峻，去年底1名女山友行經第二斷崖處不慎墜谷身亡，圖為當時消防員搜救情形。圖／新竹縣消防局提供

品田山今日傳出山難，2名登山客行經第一斷崖處時墜崖，圖為事故地點。圖／新竹縣消防局提供
品田山今日傳出山難，2名登山客行經第一斷崖處時墜崖，圖為事故地點。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣消防局山搜人員已於今日中午搭乘空勤直升機前往品田山事故地點搜救。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局山搜人員已於今日中午搭乘空勤直升機前往品田山事故地點搜救。圖／新竹縣消防局提供

新竹 直升機 山友

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