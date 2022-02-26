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品田山再傳山難 2登山客斷崖處墜谷搜救中
品田山又傳登山客墜崖事件！新竹縣消防局今早接獲台中市消防局轉報，有登山客一行6人行經品田第一斷崖處時，疑似事故路段結冰，其中1名陳姓登山客先是腳滑摔下山谷，吳姓領隊見狀伸手要救，卻也重心不穩墜崖，同行友人見狀通報救援，竹縣消防局山搜人員午時已分批搭乘直升機馳援，將會同台中市消防局一同搜救。
新竹縣消防局指出，今日有登山客一行6人輕裝行經品田第一斷崖處，其中50歲吳姓男子及67歲陳姓男子，不慎跌落山谷，由於同行山友無法目視墜崖2人位置，呼喊他們也沒有回應，趕緊通報消防局救援，並在消防人員引導下，提供2男跌落點的定位座標。
新竹縣消防局上午7時30分獲報後，已派遣第二大隊共10人攜帶雪地裝備前往搜救，並申請直升機協助運送搜救人員上山，空勤直升機已於上午11時30分竹東中油鑽探工程處起飛，分批運送山搜人員抵達事故現場，竹縣山搜人員將會同台中市消防局搜救墜谷2人。
據了解，該登山團為5天4夜行程，從台中武陵進入，預計從新竹五峰觀霧出，沿途將走完武陵四秀，未料今天第三天，一行人在攀登武陵四秀之首「品田山」時發生意外。消防局表示，事故地點因路面結冰，陳男疑似先滑倒墜崖，吳男伸手想去救也因重心不穩摔了下去。
品田山因地勢險峻，去年5月、12月就曾各發生1起山難，共造成2名登山客死亡，消防局表示，去年2案發生地點雖位於第二斷崖，與今日事故地點與原因不同，仍呼籲想挑戰百岳「十峻」的山友須做好充足準備，以免發生危險。
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