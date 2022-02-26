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高雄雙載男女闖紅燈被警攔下不甩離去 吃4800元罰單
高雄一對男女雙載騎機車，先是闖了紅燈，被警察攔下後，卻洋裝配合後就急催油門離去，警方依規定舉發，原本1800元的闖紅燈紅單，又因不服稽查加開3000元罰單，實在得不償失。
警方表示，鼓山警分局交通分隊警員陳奕廷3天前上午，在鼓山區博愛二路、大順一路口進行交通疏導勤務。
正當博愛路直行方向燈好轉換為紅燈，左轉的綠色箭頭燈號亮起，這時一對騎機車雙載的男女，從博愛路南向車道闖了紅燈，幸好左轉車輛紛紛煞車，才未發生碰撞。
陳員見到違規機車停在大順路上準備待轉，立即上前請這對男女停在路旁受檢，只是這名騎士先是假意配合後，突然催油門往博愛路方向離去。
警員在記下車號後，依違規事實舉發闖紅燈、不服指揮稽查，共4800元罰單。
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