獨／違反笑氣管制暴增5倍 環保法新北年罰2億6千萬

環保署前年底將俗稱「笑氣」的氧化亞氮，列為關注化學物質，新北市本月連續兩周查扣281支鋼瓶。環保局統計資料顯示，前年違反《毒性化學物質管理法》共22件，去年則爆增5倍121件，多出的取締案件多為查獲未經許可販售笑氣。整體裁罰金額另因機車未按時定檢、亂丟菸蒂等合計超過2億6千萬元，較前年增加近8千萬元。

環保法下包括噪音管制、空汙、水汙、環評、環藥、廢清等各式子法，各縣市環保局並執行約11種環保法規。新北市環保局統計，去年度11種環保法規總計開罰2億6559萬4227元，較前年1億8857萬2308元，為新北市府財庫增加7702萬1919元罰鍰。

其中《毒性化學物質管理法》前年僅裁罰22件、去年暴增至121件，罰金也較前年多出280萬元，至425萬6千元。由於前年底環保署將俗稱「笑氣」的氧化亞氮，列為關注化學物質，要求製造、販賣等業者應取得核可申報運作資料，同時禁止於網購平台交易，新制上路後環保局加強稽查，多數違反《毒性化學物質管理法》的業者，皆是無核准販售因此觸法。

笑氣是一吸入性麻醉氣體，吸食後會有頭重腳輕、漂浮等欣快感，甚至會無法控制地大笑，因此取名笑氣。過往常被用在夜店、轟趴等場所，但因隨意使用對人體有害而列為關注化學物質。

另外，《空氣汙染防制法》部分，新北市環保局也從前年裁罰10738件提高至去年29112件，罰金也較前年多出近3千萬元，至7022萬572元。起因則為機車未按時定檢，過往罰金為3千元、但需在路上當場查獲才能開罰。環保署因應民眾反應罰金過重調降至5百元，並改為行照有效期內未按時定檢即可開罰，因此裁罰數上升近兩萬件。

而《廢棄物清理法》過去兩年裁罰件數皆為1萬8千餘件，但罰金則是較前年增加約4200萬元至8211萬3314元。罰金暴增主因是為改善民眾亂丟菸蒂，導致汙染排水系統或海洋的惡習，因此去年初新北市亂丟菸蒂從原罰金1200元調高至首次罰3600元、再犯罰6000元；丟水溝直接開罰6000元， 因此罰金暴增。

《環境教育法》也從前年裁罰37件增加至228件，主因為違反水汙、空汙等法令業者，依法必須參加環境教育講習，過往業者多掰理由推託不願上課，去年環保署要求縣市環保局依法開罰後，裁罰件數因此大幅上升。