桃園工廠火災嚴重汙染溪水 毒死下游漁塭整池魚和雞鴨

桃園吳姓男子指示員工在廠房燒棧板，火星引燃倉儲溶劑、廢機油釀成大火，更直接汙染鄰近的大坑溪溪水，導致下游陳姓女子的漁塭變色大量魚隻、家禽死亡，陳就損失、清理費向吳求償；法院認為吳過失引發火災與陳女魚隻死亡有因果關係，判吳應給付陳一共50萬503元，可上訴。

陳女主張，吳男公司在龜山區坪頂的廠房2020年2月18日大火，內部2座倉儲堆放大量化學溶劑、廢機油等易燃物，導致鄰近的鋼鐵公司、布料公司遭延燒，空氣飄散濃烈化學臭味，路面上也有混著水的黑油，嚴重汙染附近的大坑溪溪水。

陳女說，她的漁塭就是引用大坑溪養殖，火災後經環保局到場做水質採樣，數值也已超過危害人體健康標準，更釀成她魚塭內魚群、家禽大量死亡，包括魚隻等損失就高達47萬多元，連同雇工清理魚塭費用，一共向吳男求償56萬2103元。

吳男經通知沒到庭辯論，但有提出書狀聲明表示，承租該廠房後就一直嚴禁員工在工作場所焚毀任何物件，火災是因外部失火，並非他內部倉儲失火而是遭延燒，認為自己不需賠償。

法院根據消防局火災原因調查鑑定書，發現起火點是在吳男廠內2個倉儲的中間走道，且根據廠房人員說法，表示當天吳男有指示員工一起焚毀棧板，經推斷過程火星飛散才引發火災，可見吳當時未妥善注意，確實有過失。