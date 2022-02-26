聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園工廠火災嚴重汙染溪水 毒死下游漁塭整池魚和雞鴨
桃園吳姓男子指示員工在廠房燒棧板，火星引燃倉儲溶劑、廢機油釀成大火，更直接汙染鄰近的大坑溪溪水，導致下游陳姓女子的漁塭變色大量魚隻、家禽死亡，陳就損失、清理費向吳求償；法院認為吳過失引發火災與陳女魚隻死亡有因果關係，判吳應給付陳一共50萬503元，可上訴。
陳女主張，吳男公司在龜山區坪頂的廠房2020年2月18日大火，內部2座倉儲堆放大量化學溶劑、廢機油等易燃物，導致鄰近的鋼鐵公司、布料公司遭延燒，空氣飄散濃烈化學臭味，路面上也有混著水的黑油，嚴重汙染附近的大坑溪溪水。
陳女說，她的漁塭就是引用大坑溪養殖，火災後經環保局到場做水質採樣，數值也已超過危害人體健康標準，更釀成她魚塭內魚群、家禽大量死亡，包括魚隻等損失就高達47萬多元，連同雇工清理魚塭費用，一共向吳男求償56萬2103元。
吳男經通知沒到庭辯論，但有提出書狀聲明表示，承租該廠房後就一直嚴禁員工在工作場所焚毀任何物件，火災是因外部失火，並非他內部倉儲失火而是遭延燒，認為自己不需賠償。
法院根據消防局火災原因調查鑑定書，發現起火點是在吳男廠內2個倉儲的中間走道，且根據廠房人員說法，表示當天吳男有指示員工一起焚毀棧板，經推斷過程火星飛散才引發火災，可見吳當時未妥善注意，確實有過失。
另外，陳女的漁塭在案發隔天池水變色、魚隻死亡，水質採樣也發現重金屬超標，經比對的坑溪上游廢水一致，足以認定有相當因果關係，認定吳男應負損害賠償責任，經計算後一共判處吳及其公司應給付陳女50萬503元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言