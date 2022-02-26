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影／失智翁凌晨被車撞又遭輾斃 第6輛車經過才發現
83歲黃姓老翁今天凌晨2點多在台3線公路苗栗縣大湖鄉南下路段遭車輛撞擊倒臥路中，後來又遭行經的車輛輾壓，死狀悽慘，車禍發生時至少有5、6輛車行經這處路段，但前面的車都沒報警，直到第6輛駕駛發現停下查看才報警處理，警方已調閱監視畫面，通知相關駕駛到案說明。
警方調查，今天凌晨2點38分接獲車禍通報，台3線南下132.5公里處有老人倒臥路中，頭顱破裂已無生命徵象，警方趕到設置帷幕、拉封鎖線，防止其他車輛撞及；警方查出死者黃姓老翁疑有失智現象，晚間睡不著而外出。
車禍發生時，除了第一輛撞擊到老翁的車輛，隨後陸續有5輛車經過，是否曾撞擊、輾壓到老翁，警方目前正陸續通知駕駛人到案說明及調查。
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