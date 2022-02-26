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綠島女子落水 台東海巡首用遙控式動力救生圈成功救人

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東綠島漁港昨晚1女子落海，海巡人員見狀立即使用遙控式救生圈將女子順利救援上岸，所幸女子意識清楚無沒有大礙。這也是海巡在台東使用遙控式救生圈成功救人首例。

海巡第13岸巡隊表示，該女子為貨運公司員工，昨晚9點多在綠島漁港港口邊尋找機械鑰匙，疑因夜間視線不佳，不慎踩空落入港區，巡邏安檢人員發現後運用遙控式救生圈，成功將女子救援上岸。

經檢視該女子意識清晰，無外傷情形，隨即由救護車載往綠島衛生所檢查。而這也是海巡在台東使用遙控式救生圈成功救人首起案例，顯見遙控式救生圈發揮其功能。

第13岸巡隊指出，這套遙控式動力救生圈，救援距離最遠達1.8公里，電池續航力也能到30至40分鐘，可拖行重量100公斤，一部可救援2人，採自然進氣噴射，重點是可翻面航行，不受海浪衝擊影響。

過去傳統救生圈或拋繩槍救援，都會受限於距離及海象影響，遙控式動力救生圈不僅救援距離增加，較不受海象影響，且搭配夜間熱顯像儀，可以24小時全天候救援。台東目前計4套配屬綠島、蘭嶼、三和及烏石鼻。

台東綠島漁港昨晚1女子落海，海巡人員見狀立即使用遙控式救生圈將女子順利救援上岸，所幸女子意識清楚無沒有大礙。圖／第13隊岸巡隊提供
台東綠島漁港昨晚1女子落海，海巡人員見狀立即使用遙控式救生圈將女子順利救援上岸，所幸女子意識清楚無沒有大礙。圖／第13隊岸巡隊提供
第13岸巡隊使用「遙控式動力救生圈」成功將落海女子救起，是首次在台東使用遙控式救生圈成功救人案例，顯見遙控式救生圈發揮其功能。記者尤聰光／攝影
第13岸巡隊使用「遙控式動力救生圈」成功將落海女子救起，是首次在台東使用遙控式救生圈成功救人案例，顯見遙控式救生圈發揮其功能。記者尤聰光／攝影

海巡 台東 綠島

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