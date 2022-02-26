綠島女子落水 台東海巡首用遙控式動力救生圈成功救人

台東綠島漁港昨晚1女子落海，海巡人員見狀立即使用遙控式救生圈將女子順利救援上岸，所幸女子意識清楚無沒有大礙。這也是海巡在台東使用遙控式救生圈成功救人首例。

海巡第13岸巡隊表示，該女子為貨運公司員工，昨晚9點多在綠島漁港港口邊尋找機械鑰匙，疑因夜間視線不佳，不慎踩空落入港區，巡邏安檢人員發現後運用遙控式救生圈，成功將女子救援上岸。

經檢視該女子意識清晰，無外傷情形，隨即由救護車載往綠島衛生所檢查。而這也是海巡在台東使用遙控式救生圈成功救人首起案例，顯見遙控式救生圈發揮其功能。

第13岸巡隊指出，這套遙控式動力救生圈，救援距離最遠達1.8公里，電池續航力也能到30至40分鐘，可拖行重量100公斤，一部可救援2人，採自然進氣噴射，重點是可翻面航行，不受海浪衝擊影響。