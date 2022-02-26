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愛妻外籍男手機遺忘公車 暖警牽線助尋回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

38歲的越南籍何姓男子本月24日搭乘公車時不慎遺落手機，手機裡不但有所有友人的聯繫資料，更深怕錯過人在越南的妻子來電，「那個、手機、在車上」，他說著不太流利的中文到派出所求助，員警協助調閱監視器找到何所搭乘的公車，更利用派出所名片搭起雙方聯繫的橋梁，成功找回手機，何姓男子接獲好消息喜出望外，對於臺灣警察的熱心服務更是不斷稱讚。

台中市警三分局立德派出所警員劉佳竺，24日下午在所內執勤時，越南籍的何姓男子慌張地走進派出所，比手畫腳地告訴員警：「手機、在車上、大雅上車、剛剛打給老婆、在越南」。

經員警耐心了解，原來何姓男子平時在大雅工作，當天下午搭乘公車要到臺中火車站附近購物，下車時太過匆忙疑似將手機忘在座位上沒有帶走，他稍早打電話給人在越南的老婆卻沒有接通，擔心老婆回撥電話會找不到人，在好心路人的指引下前來求助。

因何男搭乘的公車班次較少，員警調閱監視器沒多久就找到其所搭乘的公車，並透過客服聯繫委由該路線的司機協尋何男的手機，然因聯絡資料都在手機裡，他對於公司、仲介及友人的電話又一問三不知，加上何姓男子必須先趕回宿舍，公車返回總站也還需要一段時間，尋獲手機後如何通知何男才是最大的難題。

劉員便交給何男一張寫有派出所電話的名片，叮嚀他回到宿舍後一定要借用電話回撥至派出所留下聯繫方式，何男也在回到宿舍後，回電留下室友的手機號碼等待回音。晚上9點多，員警接到尋獲何男手機的好消息，立刻打電話通知他，並仔細告知領回手機的地點與方式，何姓男子在電話中激動地不斷向員警道謝，笑著說，沒想到手機竟然可以這麼快找回來。

越南籍何姓男子搭乘公車時不慎遺落手機，深怕錯過人在越南的妻子來電，員警協助調閱監視器找到何所搭乘的公車，更利用派出所名片搭起雙方聯繫的橋梁，成功找回手機。圖／警方提供
越南籍何姓男子搭乘公車時不慎遺落手機，深怕錯過人在越南的妻子來電，員警協助調閱監視器找到何所搭乘的公車，更利用派出所名片搭起雙方聯繫的橋梁，成功找回手機。圖／警方提供

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