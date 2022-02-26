愛妻外籍男手機遺忘公車 暖警牽線助尋回

38歲的越南籍何姓男子本月24日搭乘公車時不慎遺落手機，手機裡不但有所有友人的聯繫資料，更深怕錯過人在越南的妻子來電，「那個、手機、在車上」，他說著不太流利的中文到派出所求助，員警協助調閱監視器找到何所搭乘的公車，更利用派出所名片搭起雙方聯繫的橋梁，成功找回手機，何姓男子接獲好消息喜出望外，對於臺灣警察的熱心服務更是不斷稱讚。

台中市警三分局立德派出所警員劉佳竺，24日下午在所內執勤時，越南籍的何姓男子慌張地走進派出所，比手畫腳地告訴員警：「手機、在車上、大雅上車、剛剛打給老婆、在越南」。

經員警耐心了解，原來何姓男子平時在大雅工作，當天下午搭乘公車要到臺中火車站附近購物，下車時太過匆忙疑似將手機忘在座位上沒有帶走，他稍早打電話給人在越南的老婆卻沒有接通，擔心老婆回撥電話會找不到人，在好心路人的指引下前來求助。

因何男搭乘的公車班次較少，員警調閱監視器沒多久就找到其所搭乘的公車，並透過客服聯繫委由該路線的司機協尋何男的手機，然因聯絡資料都在手機裡，他對於公司、仲介及友人的電話又一問三不知，加上何姓男子必須先趕回宿舍，公車返回總站也還需要一段時間，尋獲手機後如何通知何男才是最大的難題。