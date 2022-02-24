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影／台中婦匯款搞神祕「不是詐騙」 警見一關鍵急勸阻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓婦人前天到南屯區銀行匯款，欲匯款8900元美金，因劉婦在辦理業務時「搞神祕」，不願透露匯款目的、對方身分，行員察覺有異通知警方，但劉婦面對警詢，直說「這不是詐騙」，但警員看到劉婦手機的訊息為「簡體字」，提醒若從來未曾見過對方，落入詐騙陷阱的機會很高，劉婦聽警員耐心勸說後，才打消匯款念頭。

台中市第四警分局大墩所接獲玉山銀行來電，劉姓婦人（61歲）欲臨櫃匯款美金8900元（合台幣約25萬）給美國友人，期間婦人不斷操作line手機對話，貌似聽從指示步步進行匯款事宜，此舉引起行員注意，通報員警協助處理。

大墩所警員柳彥竹趕赴現場了解，主動詢問劉婦美國友人身分，未料其一問三不知，堅稱該友人在其匯款後，會透過美國運通公司寄送物品至臺灣，至於物品內容為何，婦人語帶神秘堅不透漏，而且還強調「這不是詐騙，我知道什麼是詐騙」。

行員與員警輪番勸說，劉婦總算卸下心防，願意出示手機對話內容，員警一看發現端倪，歹徒都使用「簡體字」稱呼劉婦為女士，加上雙方完全沒見過面，都是靠line聯繫，只要遵從指示匯款，就會收到想要的物品，研判是詐騙陷阱的機會很高，劉婦越想越不對勁，最終同意終止匯款，守住辛苦存來的積蓄，對於行員及員警積極耐心解釋的態度表示感謝

大墩所長曾一峯呼籲民眾，切勿相信網路交友，若涉及匯款、提領金錢之事宜，務必提高警覺、再三確認，遇有接獲疑似詐騙訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線，或110報案系統查證。

台中市劉姓婦人遭歹徒詐騙欲匯款8900元美金，行員發現後通知警員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市劉姓婦人遭歹徒詐騙欲匯款8900元美金，行員發現後通知警員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市劉姓婦人遭歹徒詐騙欲匯款8900元美金，行員發現後通知警員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市劉姓婦人遭歹徒詐騙欲匯款8900元美金，行員發現後通知警員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市劉姓婦人遭歹徒詐騙欲匯款8900元美金，行員發現後通知警員到場阻詐。圖／第四警分局提供
台中市劉姓婦人遭歹徒詐騙欲匯款8900元美金，行員發現後通知警員到場阻詐。圖／第四警分局提供

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