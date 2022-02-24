越南母來台幫忙顧雜貨店 賣藥品被移民署查獲
越南籍阮姓女子在高雄林園區開雜貨店，由她的母親潘姓女子幫忙顧店，阮女卻在店內貨架上販賣東南亞藥品，還有著名的「七彩止癢藥」，涉觸藥事法，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，將他函送法辦，被高雄市衛生局裁罰3萬元。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，在林園區某東南亞商品雜貨店，有外來人口非法工作情事，專勤隊獲報隨即前往埋伏查緝，現場查獲潘女從事結帳、收銀及分裝蔬菜等顧店工作。
不只如此，店內貨架上還陳列眼藥水、痠痛藥膏及越南著名的「七彩止癢藥」等東南亞藥品。
經高雄專勤隊調查，潘女因女兒嫁到台灣後經營東南亞商品雜貨店，平時要照顧小孩忙不過來，所以常常請潘幫忙顧店。
阮女則說，店內原本只有販賣糖果、泡麵及乾貨等雜貨商品，因母親來台後有家鄉有家鄉藥膏及藥品的需求，她就上網批貨購買家鄉較有名氣的數種藥品陳列販售，銷售狀況頗佳，並不知道擅自販售藥品是違法的行為。
母女倆被查獲後都表示非常後悔，阮女還向專勤隊員表示，因為不懂台灣法令規定才會將藥品批貨上架，沒想到竟違法遭到罰款，直說「以後再也不敢了」。
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