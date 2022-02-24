因應228連假 嘉市警提前部署疏導交通

今年228假期自2月26日起至2月28日止，計有3天連續假日，嘉義市警局特別針對假期開始暨結束前一天，加強南下返鄉及北上返回工作地之交通要道、嘉義火車前（後）站、國道客運車站、嘉義交流道以及省道疏運路線等相關處所交通指揮疏導，以疏解返鄉旅遊之人車潮。

局長王文澤表示，因疫情趨緩，返鄉及外出旅遊將遽增，呼籲駕駛人養成遵守交通規則的習慣，且酒後不開車，才能交通順暢，快樂出門平安回家。

市警局表示，228連續假期共計3日，鐵、公路各旅運業者均投入疏運工作，預期將出現返鄉旅遊車潮，市區旅運站、主要道路、休憩地區等處所人車勢必激增；另外今年228連續假期國道高速公路局僅實施「入口匝道儀控管制」，不實施「高乘載」管制措施，駕駛人依交通號誌指示循序行駛，警方將加強北港路及高鐵大道等聯外道路交通疏導，維持交通順暢。