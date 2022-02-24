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慰問遭遇困境收容人家屬 南二監送自家產品、急難金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南第二監獄秘書吳必成，今天帶著南二監自營商品「六甲荷麵」到遭遇困境的收容人家庭慰問，致贈急難救助金三千元。

援助對象是家在仁德區林姓收容人，他父母離異，家中唯一經濟來源母親4年前因意外右腳粉碎性骨折，目前無業，每月僅靠政府中低收入戶補助維生，極為辛苦。

吳必成表示，另有收容人家屬遠在北部，年老獨居，每月僅靠政府及社會慈善團體援助，生活困頓，會將關懷物資寄達，希望適時雪中送炭，讓收容人及家屬都能安心。

吳必成說，南二監關懷收容人家庭狀況，推動「攜手同行．有愛無礙」家庭支持與援助家庭推展計畫，關懷收容人及其家屬；他說，「這次氣溫遽降，已造成全國逾百人猝逝，農漁業損失慘重」，心繫收容人困境家庭生活致贈自營商品及急難救助金協助他們渡過難關」。

南二監送自家產品、急難救助金慰問遭遇困境收容人家屬。圖／南二監提供
南二監送自家產品、急難救助金慰問遭遇困境收容人家屬。圖／南二監提供

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