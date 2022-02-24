慰問遭遇困境收容人家屬 南二監送自家產品、急難金

台南第二監獄秘書吳必成，今天帶著南二監自營商品「六甲荷麵」到遭遇困境的收容人家庭慰問，致贈急難救助金三千元。

援助對象是家在仁德區林姓收容人，他父母離異，家中唯一經濟來源母親4年前因意外右腳粉碎性骨折，目前無業，每月僅靠政府中低收入戶補助維生，極為辛苦。

吳必成表示，另有收容人家屬遠在北部，年老獨居，每月僅靠政府及社會慈善團體援助，生活困頓，會將關懷物資寄達，希望適時雪中送炭，讓收容人及家屬都能安心。