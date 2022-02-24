兩槽車疑追撞 後車司機四肢無力竟是頸椎裂

台17線約189公里的彰化縣大城鄉南下路段，今天上午兩輛化學槽車疑似追撞，後車的林姓駕駛卡在變形車頭內，獲救時沒明顯外傷但自稱四肢無力，被送醫急救，確診第五節頸椎斷裂，導致四肢癱瘓，已轉送距離他住家較近的台中市的醫學中心手術，車禍發生原因由警方進一步調查。

消防局指出，兩輛化學槽車不知何故發生車禍，前車車後被撞凹，駕駛員沒受傷僅是略受驚嚇，後車車頭變形並與槽體分離，二者相距約5公尺，年約60歲的林姓駕駛卡在車頭裡，消防人員使用工具破壞車頭救出他送醫；兩輛槽車標示載運液鹼，幸好都是空車，沒發生更嚴重意外。