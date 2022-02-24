快訊

俄羅斯入侵遠非「有限行動」？ 烏克蘭總統頒布戒嚴令

綠營誰戰侯友宜？林佳龍被點名 恐是黨內一廂情願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑪莎3煞聘7律師打官司 男大生母：誇張！草菅人命

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中張姓瑪莎拉蒂駕駛等三人以球棒毆打宋姓男大生昏迷、一度命危，涉嫌殺人未遂案，昨天在台中地院開庭。宋母今天帶男大生到台中榮總復健受訪說，張姓主嫌請了3名律師，另二人各請2名律師，「有錢請名牌律師，說五萬、十萬付不起」，甚至對她說「要不是有幫忙拉著，你兒子早被打死！」她痛批，草菅人命、根本無調解誠意。

18歲宋姓男大生去年11月開車擦撞瑪莎拉蒂名車，遭車上三人以球棒毆打致頭部重創顱內出血、顱底骨折，一度命危，經送台中榮總搶救，歷經2次手術，住加護病房9天，轉到普通病房住院18天後出院，至今持續復健。

宋母說明，兒子生活可自理，平衡感不好且加上精神創傷還在，但不時有暈眩、頭痛，後腦圓形禿沒有改善，當時受到的創傷還不出來。

宋母說，對方律師在過年前調解，但提出的金額相當離譜、「天差地遠」。她認為，和解金額對三名施暴者一定要有「懲戒性」，否則草草了事，不把人命當一回事。

宋母認為，對方既然要調解，就應表現願意負責的誠意，而不是支支吾吾，到最後才說醫藥費再加個六十萬元，甚至還有人說「我們了不起五萬、十萬，不然的話我們可能連五萬、十萬都付不出來」，/9讓她痛批，草菅人命、根本無調解誠意。

宋姓男大生（右）去年底在台中榮總病房內，由看護陪同下床走路復健。圖／宋媽媽提供
宋姓男大生（右）去年底在台中榮總病房內，由看護陪同下床走路復健。圖／宋媽媽提供
宋姓男大生（右）去年底在台中榮總病房內，由看護陪同下床走路復健。圖／宋媽媽提供
宋姓男大生（右）去年底在台中榮總病房內，由看護陪同下床走路復健。圖／宋媽媽提供
遭毆宋姓男大生（右二）去年底出院時，致卡片感謝台中榮總醫療團隊救治。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）去年底出院時，致卡片感謝台中榮總醫療團隊救治。圖／台中榮總提供

律師 台中榮總 復健

延伸閱讀

瑪莎惡少身影曝 委任律師質疑男大生傷勢要求鑑定

獨／瑪莎三煞打人成「智力中下」 求調解賠償離譜數字曝光

五月天陪歌迷守歲除夕直播 阿信喊「情不移、愛不變」

演技嚇人毀情路？安東尼霍普金斯「人魔」演太好被分手

相關新聞

影／台中婦匯款搞神祕「不是詐騙」 警見一關鍵急勸阻

台中市劉姓婦人前天到南屯區銀行匯款，欲匯款8900元美金，因劉婦在辦理業務時「搞神祕」，不願透露匯款目的、對方身分，行員...

越南母來台幫忙顧雜貨店 賣藥品被移民署查獲

越南籍阮姓女子在高雄林園區開雜貨店，由她的母親潘姓女子幫忙顧店，阮女卻在店內貨架上販賣東南亞藥品，還有著名的「七彩止癢藥...

因應228連假 嘉市警提前部署疏導交通

今年228假期自2月26日起至2月28日止，計有3天連續假日，嘉義市警局特別針對假期開始暨結束前一天，加強南下返鄉及北上...

慰問遭遇困境收容人家屬 南二監送自家產品、急難金

台南第二監獄秘書吳必成，今天帶著南二監自營商品「六甲荷麵」到遭遇困境的收容人家庭慰問，致贈急難救助金三千元。

兩槽車疑追撞 後車司機四肢無力竟是頸椎裂

台17線約189公里的彰化縣大城鄉南下路段，今天上午兩輛化學槽車疑似追撞，後車的林姓駕駛卡在變形車頭內，獲救時沒明顯外傷...

瑪莎3煞聘7律師打官司 男大生母：誇張！草菅人命

台中張姓瑪莎拉蒂駕駛等三人以球棒毆打宋姓男大生昏迷、一度命危，涉嫌殺人未遂案，昨天在台中地院開庭。宋母今天帶男大生到台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。