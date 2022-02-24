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瑪莎3煞聘7律師打官司 男大生母：誇張！草菅人命
台中張姓瑪莎拉蒂駕駛等三人以球棒毆打宋姓男大生昏迷、一度命危，涉嫌殺人未遂案，昨天在台中地院開庭。宋母今天帶男大生到台中榮總復健受訪說，張姓主嫌請了3名律師，另二人各請2名律師，「有錢請名牌律師，說五萬、十萬付不起」，甚至對她說「要不是有幫忙拉著，你兒子早被打死！」她痛批，草菅人命、根本無調解誠意。
18歲宋姓男大生去年11月開車擦撞瑪莎拉蒂名車，遭車上三人以球棒毆打致頭部重創顱內出血、顱底骨折，一度命危，經送台中榮總搶救，歷經2次手術，住加護病房9天，轉到普通病房住院18天後出院，至今持續復健。
宋母說明，兒子生活可自理，平衡感不好且加上精神創傷還在，但不時有暈眩、頭痛，後腦圓形禿沒有改善，當時受到的創傷還不出來。
宋母說，對方律師在過年前調解，但提出的金額相當離譜、「天差地遠」。她認為，和解金額對三名施暴者一定要有「懲戒性」，否則草草了事，不把人命當一回事。
宋母認為，對方既然要調解，就應表現願意負責的誠意，而不是支支吾吾，到最後才說醫藥費再加個六十萬元，甚至還有人說「我們了不起五萬、十萬，不然的話我們可能連五萬、十萬都付不出來」，/9讓她痛批，草菅人命、根本無調解誠意。
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