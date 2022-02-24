桃園醉男KTV超失控拿滅火器狂噴警察 遭狼狽壓制下場慘

桃園蕭姓男子到KTV喝酒唱歌和不同包廂客人起糾紛，一群人從口角肢體衝突引爆大亂鬥，桃園分局武陵派出所員警到場處理時，蕭竟直接拿滅火器朝員警狂噴，瞬間室內一片白茫茫，蕭下場則遭立即壓制，但導致2名員警吸入性嗆傷，檢方依妨害公務罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，蕭男（27歲）去年2月13日凌晨2點多和朋友到KTV唱歌，但因和現場張姓男子起口角糾紛2人大打出手，蕭當場把張毆到腦震盪、全身多處擦挫傷，結果現場引發大亂鬥，張同夥人一共4人再上前尋仇圍毆蕭。

轄區桃園分局武陵派出所郭姓、范姓及柯姓員警獲報到場處理，未料蕭男因喝了幾杯酒竟情緒失控，不分青紅皂白就拿KTV店內的滅火器打算反擊，連員警出言制止都不理，直接拉開插銷朝警察狂噴。

導致范員、柯員當場吸入滅火器內化學物質，導致呼吸道嗆傷，就連眼睛也受害有紅腫不適，所幸優勢警力仍控制混亂現場，並依妨害公務現行犯逮捕蕭男，整起鬧劇才得以落幕。