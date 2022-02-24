影／肉全放烤盤被罵 妙齡女賭氣不吃甩家人失聯
台中市廖姓年輕女子來自單親家庭，姑姑協助照料，近日氣溫下探，廖女與姑姑、姑丈前往北屯區知名烤肉店用餐暖胃，當店員上肉盤時，廖女一口氣就把所有的肉擺上烤盤，當場被廖女姑姑斥責「放太多了」，沒想到卻引來廖女不滿，當下甩掉家人離店搞失聯，因廖女當時穿著短袖，擔心廖女有生命危險報案，警方利用定位在公園找到人，未釀後續狀況。
據查，廖姓女子（20歲）來自單親家庭，有時姑姑、姑丈會協助照料廖女，16日晚間，廖女與姑姑、姑丈前往北屯區崇德路三段的知名烤肉店用餐，原本氣氛融洽，但當店員上菜擺放肉盤之後，廖女迫不及待，一股腦兒的將肉全都放上烤盤，將烤盤塞得滿滿的，廖女姑丈見狀後，出聲責罵「怎麼放這麼多呢，怎麼烤」。
沒想到廖女姑丈的斥責，讓廖女臉色大變，當場站起後，甩頭離開餐桌，一塊肉都還沒吃，連外套都沒拿，就離開烤肉店，留下面面相覷的姑姑、姑丈，不過因為已入場點菜，加上二人認為，廖女想開後就會回來，沒有追出餐廳，沒想到遲遲沒看到廖女，才趕緊在餐廳附近找尋，但找了幾小時，都找不到人，只好在17日凌晨2時許，向第五警分局松安所報案。
因為事態緊急，擔心穿著短袖的廖女不堪低溫，有人身安全的危害，警員黃長皓、游京壁利用緊急協尋，定位廖女手機後，發現廖女手機有開機，而且在遼寧路豐田公園一帶，前往搜尋後，發現廖女躲在大象溜滑梯的頂端，廖女見到警員現身，還不願搭理，甩頭就走，警方一路苦勸，才讓廖女同意返回派出所避寒，警方也趕緊通知廖女姑姑帶回。
第五警分局長林沐弘說，感謝現場同仁處事細心嚴謹，並發揮同理心協助民眾困難之處；另外提醒市民，親屬間若有相處問題，應彼此冷靜避免衝突多加關懷，亦可透過相關權責單位或社工協助。
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