高雄新崛江惡狼出沒 妙齡女遭壯漢強闖租屋處猥褻

高雄蘇姓男子（25歲)見A女（23歲）清晨獨自騎車返家，騎車尾隨在A女車後，等A女回到高雄市新崛江商圈的租屋處後，蘇男竟跟著入屋，強行猥褻A女得逞，後來因A女不斷掙扎、大叫，蘇男見臉部遭A女抓傷，倉皇逃離現場，警方獲報後，迅速逮到蘇男，高雄地檢署偵結，依加重強制猥褻罪將蘇男起訴。

檢警調查，去年2月7日清晨5時許，A女騎車返家行經新興區文化路一帶，在附近埋伏的蘇男發現A女獨行，見有機可趁，於是騎著機車尾隨其後，等A女回到租屋處後，竟趁A女開門時，強行進入屋內，推倒A女後將大門關上。

蘇男在屋內不僅拉扯A女上衣，還強行撫摸A女胸部，驚恐的A女只能不斷大叫、掙扎，後來蘇男擔心暴行遭附近民眾發現，猥褻得逞後匆忙離開現場；事後A女立即向轄區分局報案，醫院驗傷發現她有左肩拉傷、雙腳踝扭傷、左膝輕微擦傷等傷勢。

警方獲報後迅速掌握蘇男身分，隨即將他逮捕到案，蘇坦承推擠A女，但辯稱是他的鑰匙卡在A女包包，後來A女進屋後鑰匙掉在她的房內，他才會跟著進入，他是因為跌倒才將右手放在A女胸前，否認襲胸猥褻。