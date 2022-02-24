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影／不敢用LINE視訊 詐騙集團怕被抓包 騙不到70萬
詐騙集團假扮受害婦人侄子名義，要求匯款70萬元，怕被抓包不敢用LINE視訊，新北市中和地區農會與永和警方聯手成功阻詐，守住受害婦人的辛苦錢。
永和區57歲黃姓婦人本周一前往位於永和區中正路的中和地區農會智光分行，要匯款70萬元給侄子，黃婦說，上周六接獲一通自稱是其侄子的LINE 訊息，表示急需要用錢，希望盡速匯錢救急，她說，因侄子未曾開口借過錢，以為真有急用，等到本周一就到農會臨櫃要匯款。
「現在不方便啦！」農會行員懷疑婦人遭詐騙集團盯上，永和警分局得和派出所員警王聖源、郭仲軒，接到農會通報迅速趕抵，當場以LINE回撥給，對方持是婦人的侄子，行員改口要黃婦與對方視訊，確認是否為侄子本人，對方卻說「手機沒辦法視訊。」才戳破詐騙集團謊言。
為求謹慎，警方請黃婦打電話給其侄子，確認沒發LINE訊息要求借錢，成功阻詐，婦人也感謝警方和農會行員機警保住她辛苦多年的積蓄。
永和警分局表示，詐騙集團大多透過架設假網站、臉書、私人LINE及交友軟體管道，向不特定人士搭訕，待被害人加入好友後便開始詐騙其到銀行或ATM匯款，之後詐騙投資網站就無預警關閉。為幫助民眾分辨真偽，請民眾撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提款 匯款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。
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