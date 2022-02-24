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達益營造贈桃園救護車 塗裝這花紋500公尺車距安全辨識

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市長鄭文燦上午參加達益營造公司贈消防局救護車活動，感謝達益營造回饋社會、支持消防，這次捐的救護車配置高階監護電擊器（X-series）等多項裝備器材，車身還有巴騰堡格紋設計具高辨識度，日照或一般車燈照射下，視線500公尺內清晰可見提升救護安全。

鄭文燦說，桃園市消防團隊這幾年無論是救護能力或能量上都提升，經統計，2021年載送到院前心肺功能停止（OHCA）的患者，經急救後康復出院者110人，比升格前大幅提升。此外，高級救護技術員也增至180名，可實施注射急救藥物、氣管插管、電擊去顫等高級救命術，今年計畫再持續培訓36名。

相信這份捐贈將給予桃園更大的救護力量，在不知名的角落照顧更多人。

鄭文燦指出，消防局「到院前心肺功能停止康復出院人口比率」，每10萬人有4.84人康復出院，「旁觀者施予CPR急救率」71.35%，都是6都之冠，可說是「最會救人」的城市。消防局也持續提升醫療救護裝備，如購置自動心肺復甦機、骨針、影像式喉頭鏡、高階監護電擊器及潮氣末二氧化碳監測儀（ETCO2）等各項進階器材，充實救護能量。

達益營造董事長劉達仁表示，達益營造成立逾10年，希望藉由捐救護車捐贈，表達「取之於社會、用之於社會」的企業精神，未來達益營造也將持續努力，秉持感恩的心，繼續回饋社會。

這輛救護車外表為巴騰堡格紋，日照或一般車燈照射，500公尺內清晰可見。記者鄭國樑／翻攝
這輛救護車外表為巴騰堡格紋，日照或一般車燈照射，500公尺內清晰可見。記者鄭國樑／翻攝
鄭文燦市長（右）感謝達益營造贈桃園高階救護車。記者鄭國樑／翻攝
鄭文燦市長（右）感謝達益營造贈桃園高階救護車。記者鄭國樑／翻攝

桃園 鄭文燦 救護車

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