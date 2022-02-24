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屏東高樹農田水圳中砂石 成不法業者「提款機」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

保7總隊第8大隊今年1月上旬發現屏東縣高樹鄉一處農地旁堆置砂石堆，數日後再前往巡視，該堆砂石不翼而飛，警方明查暗訪，發現楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放農田水圳盜採的砂石，交由黃販售牟利，警方會同相關單位前天持搜索票前往突檢，查扣砂石、挖土機、砂石車等物，將楊、黃和2名司機移送屏東地檢署偵辦。

警方說，連日調查蒐證發現，高樹鄉楊姓男子先雇用砂石車和挖土機，假藉清溝之名，盜採鄉內一處農田水利灌溉排水道口淤滯的砂石，暫時堆置在承租的一分大農地內，再以砂石車連夜運離，該農田水利圳長年溪水豐沛且夾帶大量砂石，渠道中砂石竟成了楊等人眼中取之不竭的「提款機」，因嚴重破壞國土，報請屏東地檢署指揮偵辦。

檢警見時機成熟，向屏東地院聲請搜索票獲准，本月22日檢察官指揮保7總隊第8大隊、里港分局、會同農田水利署及屏東縣政府等單位，兵分多路同步執行搜索查緝，現場查扣800餘立方米砂石、1部挖土機、2砂石車及相關贓證物， 約詢楊姓男子和黃姓砂石場業者，連同2名受雇砂石車司機，依竊盜及石採取法等罪嫌移送檢方偵辦。

屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉水圳中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉水圳中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝
屏東警方查獲楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦高樹鄉當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放自渠道盜採的砂石，交由黃販售牟利。記者潘欣中／翻攝

砂石 屏東縣政府 農地

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