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屏東高樹農田水圳中砂石 成不法業者「提款機」
保7總隊第8大隊今年1月上旬發現屏東縣高樹鄉一處農地旁堆置砂石堆，數日後再前往巡視，該堆砂石不翼而飛，警方明查暗訪，發現楊姓男子和黃姓砂石場業者覬覦當地百年灌溉渠道中砂石，楊承租農地堆放農田水圳盜採的砂石，交由黃販售牟利，警方會同相關單位前天持搜索票前往突檢，查扣砂石、挖土機、砂石車等物，將楊、黃和2名司機移送屏東地檢署偵辦。
警方說，連日調查蒐證發現，高樹鄉楊姓男子先雇用砂石車和挖土機，假藉清溝之名，盜採鄉內一處農田水利灌溉排水道口淤滯的砂石，暫時堆置在承租的一分大農地內，再以砂石車連夜運離，該農田水利圳長年溪水豐沛且夾帶大量砂石，渠道中砂石竟成了楊等人眼中取之不竭的「提款機」，因嚴重破壞國土，報請屏東地檢署指揮偵辦。
檢警見時機成熟，向屏東地院聲請搜索票獲准，本月22日檢察官指揮保7總隊第8大隊、里港分局、會同農田水利署及屏東縣政府等單位，兵分多路同步執行搜索查緝，現場查扣800餘立方米砂石、1部挖土機、2砂石車及相關贓證物， 約詢楊姓男子和黃姓砂石場業者，連同2名受雇砂石車司機，依竊盜及石採取法等罪嫌移送檢方偵辦。
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