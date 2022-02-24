陽明山硫磺谷遭丟裝潢廢棄物 通緝犯臉書攬客收錢亂搞

陽明山國家公園硫磺谷，日前遭人任意丟棄大量裝潢垃圾，包含廢木板、矽酸鈣板、磚塊等廢棄物，破壞國家公園自然景觀及生態環境。保七總隊第四大隊陽明山分隊員警，從垃圾之外翻出服飾店招牌，循線找出丟棄廢棄物的鄭姓通緝犯等3人到案，依違反廢棄物清理法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

保七警方指出，陽明山隊員與陽明山國家公園管理處巡山員，2021年8月17日下午2時許，在山區巡查時發現，陽明山國家公園硫磺谷邊坡沿線，遭丟棄大量裝潢垃圾，眾人翻找垃圾，希望有蛛絲馬跡，皇天不負苦心人，最終尋獲一家服飾店的招牌看板，成為關鍵線索。

警方調閱服飾店周圍監視器，查出追查開設廢棄物清運公司的鄭姓通緝犯涉案，鄭男在臉書上以「小鄭」發文，張貼承攬廢棄物清運工程吸引客戶上門，去年8月上旬服飾店主動聯繫小鄭，以每車8500元費用清運裝潢廢棄物，鄭男通知司機載運裝潢廢棄物到陽明山國家公園範圍隨機丟棄。

警方指出，鄭男和司機等3人，皆未領有廢棄物清除許可文件，也未依合法管道處理廢棄物，收錢任意在山區棄置廢棄物，造成環境污染，全案今天依照廢棄物清理法移送士檢偵辦。