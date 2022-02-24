影／台南安平車禍連環撞 海神休旅車遭波及撞毀

台南市安平區華平路上今天凌晨2時7分發生一起車禍，28歲林姓男子駕駛lexus銀色轎車，行經華平與永華路二段路口後，沿華平路由北往南行駛，突然偏離車道，碰撞路邊停車的兩部轎車及兩輛機車，林一度受困車內，經警消將人救出後傷重緊急送醫急救。警方指出，肇事原因仍待釐清，然而，林男駕照吊扣中，有無酒駕，仍待醫院抽血檢驗。

然而，這起自撞車禍，先撞擊停放路旁停車格位內白色轎車後，接著再撞擊海神休旅車，連帶波及兩輛機車。而海神休旅車被撞到車頭、車尾全變形，幾乎要報廢，讓車主欲哭無淚。

民眾說，當時看到肇事轎車偏離車道，隨即就是連環撞擊，發出「碰碰！」巨響，而首當其衝的白色轎車左前輪馬上撞飛百公尺遠，可見肇事車輛車速頗快。附近居民聽到連續碰撞巨響，紛紛外出一探究竟。

至於被撞海神休旅車車主，望著愛車無端被撞，十分無奈說，車頭、車尾都嚴重凹陷毀損，很難修復，恐怕報銷了。

警方調查，案發時，林男駕車由華平路北往南過永華路二段後碰撞路邊停車兩輛轎車及兩部機車轎車車，致林車車頭受損，另兩轎車前後受損，與兩機車多處損壞。林男受因車內，警消獲報到場，將他拉出車外，一度失去心跳呼吸，經救護人員搶救才恢復呼吸心跳，緊急送醫急救。

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這起自撞車禍，先撞擊停放路旁停車格位內白色轎車後，接著再撞擊海神休旅車，連帶波及兩輛機車。記者邵心杰／翻攝

警方指出，肇事原因仍待釐清，然而，林男駕照吊扣中，有無酒駕，仍待醫院抽血檢驗。記者邵心杰／翻攝

28歲林姓男子駕駛lexus銀色轎車，行經華平與永華路二段路口後，沿華平路由北往南行駛，突然偏離車道，碰撞路邊停車的兩部轎車及兩輛機車。記者邵心杰／翻攝

台南安平車禍，連帶波及路邊停車的兩輛機車，受損倒地。記者邵心杰／翻攝