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新竹工業區變電箱傳爆炸聲 台電搶修中

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，台電人員接獲民眾通報前往搶修，台電人員表示，變電箱故障影響廠區供電，第一時間有8戶停電，經自動化線路供電後，其中5戶已恢復供電，剩下3戶其中1戶也於上午9時6分復電，剩餘2戶也於稍早全數復電。

新竹縣湖口鄉光復北路1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，嚇壞不少民眾，台電新竹區營業處竹北巡修課表示，上午8時19分接獲通報，人員趕赴現場並無聽見爆炸聲或是火光，但偵測器顯示變電箱故障，進行搶修，第一時間停電8戶，以不同線路方式供電後，恢復5戶供電。

竹北巡修課指出，台電搶修人員偵測故障區間，將故障區間隔離開後，於上午9時06分再恢復1戶供電，剩餘2戶也於9時28分全數恢復供電。台電人員初步研判疑似因前幾天連日大雨，露水凝結於變電箱內，電力保險絲燒掉導致變電箱故障，詳細主因仍需調查。

新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，廠區內緊急停電8戶，台電人員搶修初步研判，疑似因前幾天連日大雨，露水凝結於變電箱內，電力保險絲燒掉導致變電箱故障，目前停電8戶已全數復電。圖／台電提供
新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，廠區內緊急停電8戶，台電人員搶修初步研判，疑似因前幾天連日大雨，露水凝結於變電箱內，電力保險絲燒掉導致變電箱故障，目前停電8戶已全數復電。圖／台電提供
新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，廠區內緊急停電8戶，台電人員搶修初步研判，疑似因前幾天連日大雨，露水凝結於變電箱內，電力保險絲燒掉導致變電箱故障，目前停電8戶已全數復電。圖／台電提供
新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，廠區內緊急停電8戶，台電人員搶修初步研判，疑似因前幾天連日大雨，露水凝結於變電箱內，電力保險絲燒掉導致變電箱故障，目前停電8戶已全數復電。圖／台電提供

台電 新竹 爆炸

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