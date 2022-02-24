新竹工業區變電箱傳爆炸聲 台電搶修中
新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，台電人員接獲民眾通報前往搶修，台電人員表示，變電箱故障影響廠區供電，第一時間有8戶停電，經自動化線路供電後，其中5戶已恢復供電，剩下3戶其中1戶也於上午9時6分復電，剩餘2戶也於稍早全數復電。
新竹縣湖口鄉光復北路1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，嚇壞不少民眾，台電新竹區營業處竹北巡修課表示，上午8時19分接獲通報，人員趕赴現場並無聽見爆炸聲或是火光，但偵測器顯示變電箱故障，進行搶修，第一時間停電8戶，以不同線路方式供電後，恢復5戶供電。
竹北巡修課指出，台電搶修人員偵測故障區間，將故障區間隔離開後，於上午9時06分再恢復1戶供電，剩餘2戶也於9時28分全數恢復供電。台電人員初步研判疑似因前幾天連日大雨，露水凝結於變電箱內，電力保險絲燒掉導致變電箱故障，詳細主因仍需調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言