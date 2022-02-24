新竹工業區變電箱傳爆炸聲 台電搶修中

新竹工業區1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，台電人員接獲民眾通報前往搶修，台電人員表示，變電箱故障影響廠區供電，第一時間有8戶停電，經自動化線路供電後，其中5戶已恢復供電，剩下3戶其中1戶也於上午9時6分復電，剩餘2戶也於稍早全數復電。

新竹縣湖口鄉光復北路1處變電箱今早8時許傳出爆炸聲響，嚇壞不少民眾，台電新竹區營業處竹北巡修課表示，上午8時19分接獲通報，人員趕赴現場並無聽見爆炸聲或是火光，但偵測器顯示變電箱故障，進行搶修，第一時間停電8戶，以不同線路方式供電後，恢復5戶供電。