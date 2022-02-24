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台中大里轎車追撞軍卡 1噴飛車外慘死、1重傷
台中大里區環河路一段在今天清晨近5時，發生死亡車禍。一輛白色轎車高速追撞軍卡右後側，造成整輛轎車嚴重變形如廢鐵，車上2人，24歲黃姓男子當場噴飛車外死亡，同齡的徐姓男子重傷送醫急救。
警方調查，這起死亡車禍白色轎車駕駛、乘客身分待查，黃姓男子酒測值待法醫檢測，送醫的徐姓男子抽血換算酒測值超標，軍卡林姓駕駛酒測值為0，未飲酒，肇事原因由警方釐清中。
台中市消防局在今天清晨4時52分獲報，大里區環河路一段有車禍，派遣大里及勤工分隊，出動救護車2輛，消防人員4名，到場後發現，白色轎車受損嚴重，車上二人，一名男子頭骨破裂、腦漿外溢，明顯死亡，未送醫，另一名男子由由軍方救護車送往大里仁愛醫院。
據了解，當時軍方在大里區環河路一段準備戰備計畫演練，白色轎車突然高速追撞軍用卡車，軍方人員未受到波及，白色轎車受損變形如廢鐵，駕駛噴飛慘死，乘客受到重傷，由軍方協助送醫搶救。
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