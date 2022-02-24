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駕車途中糖尿病發昏迷肇事 警方到場破窗救人

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天晚間近20時，由陳姓男子（42歲）駕駛的自小客車，行經台北市信義區信義路與莊敬路口時，疑似糖尿病發，陷入昏迷。

當時陳姓男子駕車正要通過路口，昏迷後車輛緩慢前行，與對向停等的自小客車前車頭發生碰撞，員警到場處理時，陳男仍昏迷、意識不清，車輛門窗緊鎖，無法理會員警呼喚，員警立即通報119救護人員到場。

救護人員到場後，多次呼喚駕駛仍無回應，為確保當事人人身安全，擔心陳男因身體不適須立即急救，也避免發生再次追撞及妨害交通，依照警察職權行使法規定，全程錄影錄音，緊急破窗後將陳男抬出送醫治療，送醫救治後已無大礙。

警方呼籲駕駛人出門前除應注意車輛「5油3水」外，更應注意自身身體狀況，遇有不適，不要強行駕車，行車中出現身體不適，儘速停靠路邊求助。

陳姓男子駕車途中因糖尿病發陷入昏迷，路口碰撞前方車輛，警方及救護人員到場，緊急破窗救人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子駕車途中因糖尿病發陷入昏迷，路口碰撞前方車輛，警方及救護人員到場，緊急破窗救人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子駕車途中因糖尿病發陷入昏迷，路口碰撞前方車輛，警方及救護人員到場，緊急破窗救人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子駕車途中因糖尿病發陷入昏迷，路口碰撞前方車輛，警方及救護人員到場，緊急破窗救人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子駕車途中因糖尿病發陷入昏迷，路口碰撞前方車輛，警方及救護人員到場，緊急破窗救人。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子駕車途中因糖尿病發陷入昏迷，路口碰撞前方車輛，警方及救護人員到場，緊急破窗救人。記者廖炳棋/翻攝

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