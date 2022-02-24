駕車途中糖尿病發昏迷肇事 警方到場破窗救人

昨天晚間近20時，由陳姓男子（42歲）駕駛的自小客車，行經台北市信義區信義路與莊敬路口時，疑似糖尿病發，陷入昏迷。

當時陳姓男子駕車正要通過路口，昏迷後車輛緩慢前行，與對向停等的自小客車前車頭發生碰撞，員警到場處理時，陳男仍昏迷、意識不清，車輛門窗緊鎖，無法理會員警呼喚，員警立即通報119救護人員到場。

救護人員到場後，多次呼喚駕駛仍無回應，為確保當事人人身安全，擔心陳男因身體不適須立即急救，也避免發生再次追撞及妨害交通，依照警察職權行使法規定，全程錄影錄音，緊急破窗後將陳男抬出送醫治療，送醫救治後已無大礙。