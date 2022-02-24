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登山客在屏縣三地門鄉德文山碎石坡迷路 消防員急搜尋
屏東縣消防局昨下午3點42分接獲民眾電話報案，指稱在三地門鄉德文山碎石坡附近有登山客走失，需救援協助，119立即派遣三地門分隊、一大隊、特搜分隊及霧台分隊前往搜救，由於昨日天氣不佳，手機通訊不良，加上失聯者持續移動中，讓消防員無法明確掌握失聯者位置，最後在傍晚5點25分終於找到登山客。
消防局指出，迷路走失登山客年事已高且不熟悉3Ｃ產品，無法傳送自身座標位置，加上昨天天氣不佳，手機通訊不良，且失聯者持續移動，讓搜救人員無法明確掌握位置，持續與失聯者聯繫，下午4時10分再次取得與失聯者的聯繫，得知失聯者疑返回德文山三角點附近。
由於接近傍晚，山區連日濃霧細雨增加搜救困難，搜救人員抵達德文山登山口後，迅速步行上山到三角點附近大範圍搜索，終於在傍晚5時25分尋獲走失登山客，確認該民眾身體無恙只有輕微失溫，立即給予保暖、心理支持後，協助該登山客返回遊覽車，並提醒該民眾迷路或走失，撥打119後，請盡可能待在原地切記請勿移動位置，山區日夜溫差大，做好自身保暖後等待救援。
消防局指出，因疫情影響有越來越多的民眾擁抱大自然，民眾進入山區活動做好萬全準備。進入山區避免落單，以免發生危險時，無人可以協助求援。
消防局呼籲，「希望大家都有失蹤了不要亂走的概念」，登山客發現自己迷失方向，隨意亂走容易置身險地，且增加搜救人員的難度，對於資訊不完整的搜救人員來說，失蹤者若持續移動，造成我追你跑，越跑越遠，且失蹤者到處移動，踏入了已經被搜索過的區域，就會減少自己被找到的機會。
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