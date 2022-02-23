快訊

2022首波寒流來襲...全台送醫人數增 保暖保命要點一次看

少年股神又翻船？券商申報萬海違約交割6,938萬元

西濱彰化段槽車板車追撞翻覆一人受傷 全線封閉中

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

台61線西濱快速道路彰化縣伸港段今晚9點發生槽車與板車追撞，彰化消防局派員前往搶救，將一名駕駛救出送醫，送醫時有意識，但槽車翻覆越過中央分隔島，橫跨雙向車道，造成南北交通全線封閉，詳細肇事原因待警方釐清。

這起事故發生在西濱彰化伸港段北上164公里處，槽車與拖板車追撞後都翻覆，因槽車橫躺在中央分隔島，影響南北雙向車道上，全線大塞車。

消防局指出，槽車為空車，派出線西、鹿鳴、伸港、和美分隊到場搶救，其中一名受傷，警方呼籲用路人提早改道，以免塞在車陣中。

西濱彰化段今晚發生槽車板車追撞翻覆，成南北雙向全線封閉。圖/翻攝彰化踢爆網
西濱彰化段今晚發生槽車板車追撞翻覆，成南北雙向全線封閉。圖/翻攝彰化踢爆網
西濱彰化段今晚發生槽車板車追撞翻覆，成南北雙向全線封閉。圖/翻攝彰化踢爆網
西濱彰化段今晚發生槽車板車追撞翻覆，成南北雙向全線封閉。圖/翻攝彰化踢爆網
西濱彰化段今晚發生槽車板車追撞翻覆，成南北雙向全線封閉。圖/彰化消防局提供
西濱彰化段今晚發生槽車板車追撞翻覆，成南北雙向全線封閉。圖/彰化消防局提供

車禍

相關新聞

西濱彰化段槽車板車追撞翻覆一人受傷 全線封閉中

台61線西濱快速道路彰化縣伸港段今晚9點發生槽車與板車追撞，彰化消防局派員前往搶救，將一名駕駛救出送醫，送醫時有意識，但...

巡邏時間不見人影 花蓮副所長蔡大衛一覺不醒送醫不治

花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛，原本今天晚上6點要巡邏，卻不見人影，經派出所實務生到宿舍查看，竟發現他沒有生命跡象...

網紅報案竟收到員警送蓮霧 保二總隊懲處申誡

網紅「四毫米」在臉書發文說莫名收到蓮霧包裹，追查發現竟是日前受理她報案的員警所寄，懷疑個資遭濫用。警政署保二總隊今晚表示...

影／男酒後毆警狠嗆「拿辣椒水噴看看」 挨噴討饒求水洗眼

南投埔里施姓男子到美容KTV消費喝酒，酒後在店內大鬧，警方獲報到場後仍不收斂，還拉扯辱罵員警，更嗆警「拿辣椒水噴看看」，...

詐騙手法推陳出新 疫情期間南警分析假投資最多

詐騙手法層出不窮，台南市警一分局今天分析說，民眾最常遭詐騙手法前兩名分別為假投資詐騙及解除分期付款。警方與銀行、超商合作...

女子在外欠下賭債 連累室友遭債主押走

邱姓女子、簡姓、劉姓男子等七人，藏身台北市通化街一處日租套房內，邱女在外欠下40多萬元賭債，引來曾姓男子等七名男女上門討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。