西濱彰化段槽車板車追撞翻覆一人受傷 全線封閉中
台61線西濱快速道路彰化縣伸港段今晚9點發生槽車與板車追撞，彰化消防局派員前往搶救，將一名駕駛救出送醫，送醫時有意識，但槽車翻覆越過中央分隔島，橫跨雙向車道，造成南北交通全線封閉，詳細肇事原因待警方釐清。
這起事故發生在西濱彰化伸港段北上164公里處，槽車與拖板車追撞後都翻覆，因槽車橫躺在中央分隔島，影響南北雙向車道上，全線大塞車。
消防局指出，槽車為空車，派出線西、鹿鳴、伸港、和美分隊到場搶救，其中一名受傷，警方呼籲用路人提早改道，以免塞在車陣中。
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