基隆槓子寮路邊坡坍塌回收場滑落 疑連日雨釀災

基隆市槓子寮路上邊坡疑受到連日大雨沖刷，今天晚間發生大面積坍塌，初估長約80公尺、寬40公尺，路邊的資源回收場也跟著滑落至下方的教忠休閒公園，初步瞭解無人員受困。

基隆市政府工務處副處長黃毅維告訴中央社記者，工務處今晚6時50分接獲通報後立即派員前往瞭解，人員抵達現場發現地基流失嚴重，整座資源回收場已滑落至教忠休閒公園周圍，僅有部分圍籬還在路面。

黃毅維指出，由於不確定地基是否會持續流失，已請人員勿貿然進入。經現場人員觀測，初估滑落邊坡長度約80公尺、寬度約40公尺，已先進行道路封閉作業，以免發生危險。

基隆市警察局第2分局深澳坑派出所員警除到場警戒，並管制往來人車通行，經警方詢問業主，初步瞭解回收場已荒廢一段時間，目前沒有營運，平日也沒有人員進出，研判無人受困。