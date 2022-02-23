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巡邏時間不見人影 花蓮副所長蔡大衛一覺不醒送醫不治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮北埔派出所副所長蔡大衛曾在合歡派出所服務，當時幫助許多車輛拋錨、車禍的民眾脫困，工作表現備受讚賞。圖／民眾提供
花蓮北埔派出所副所長蔡大衛曾在合歡派出所服務，當時幫助許多車輛拋錨、車禍的民眾脫困，工作表現備受讚賞。圖／民眾提供

花蓮新城警分局北埔派出所副所長蔡大衛，原本今天晚上6點要巡邏，卻不見人影，經派出所實務生到宿舍查看，竟發現他沒有生命跡象，緊急送往國軍花蓮總醫院急救，卻於晚間7點30分宣告急救無效不治，享年54歲。消息傳到其他員警耳裡，驚訝正值壯年的他突然過世，紛紛感到惋惜與不捨。

蔡大衛是北埔派出所副所長兼代所長，昨天和今天都有上班，今晚6點有巡邏勤務，未準時現身，實務生覺得奇怪，於6點20分到派出所2樓宿舍查看，發現蔡大衛趴臥床上，怎麼叫都叫不醒，趕緊報案救援。

消防急救人員到場後，檢查蔡大衛當時已無呼吸心跳，送往最近的國軍花蓮總醫院急救30分鐘無效，醫師於晚上7點33分宣告死亡。

蔡大衛畢業於警察學校警員班116期、警專進修組第18期，曾在天祥派出所、合歡派出所、富世派出所擔任副所長，為人十分熱心，於合歡派出所服務時，幫助許多車輛拋錨、發生車禍的民眾脫困，工作表現備受讚賞。

據了解，蔡大衛平時身體健朗，沒有聽說他有慢性病史，本身是花蓮人，孩子都已出社會工作。超過30年的警職生涯，與同事相處融洽，工作非常認真，如今發生憾事，許多人都感到難過與不捨，

警方表示，目前不確定蔡大衛猝死是否跟天冷有關，依規定報請檢察官相驗，釐清死因，並全力協助家屬處理後續及相關撫卹事宜。

花蓮

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